Общество
сегодня, 09:31
17 УК не подали заявки на продление лицензий
Срок подачи заявлений истек накануне.
17 управляющих компаний не подали документы на продление лицензий в Госжилинспекцию Липецкой области. Продлить действие лицензии, которая выдается на пять лет, должны были 77 УК.
— Мы провели анализ деятельности этих 17-ти компаний. Какие-то из них находятся в состоянии банкротства, какие-то задолжали ресурсоснабжающим организациям. То есть в любом случае они собирались уходить с рынка, — рассказал руководитель Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев.
В управлении 17-ти компаний, которые не стали подавать документы на продление лицензий, находятся около 200 домов, примерно половина из них находится в Липецке.
Осенью прошлого года в Госжилинспекцию уже подавали заявки 54 УК, только четыре из них тогда смогли получить лицензию. Остальным было отказано. По словам Юрия Букреева, самой популярной причиной отказа было отсутствие в заявке квалификационного аттестата руководителя организации, то есть директора не сдали экзамены. Юрий Букреев отметил, что сейчас сотрудники управляющих компаний подготовились к получению лицензий получше: осенью прошлого года указом президента РФ действие лицензий было продлено до начала лета.
В течение 15-ти рабочих дней станет известно, скольким УК, из подавших заявления, продлят лицензии.
Жильцы домов, УК которых останутся без лицензии, должны выбрать управляющую организацию на собрании собственников. Если они этого не сделают, то выбором УК займется муниципалитет, объявив соответствующий конкурс. Узнать о наличии лицензии можно в своей управляющей компании. Госжилинспекция также планирует распространить эту информацию после того, как закончатся все работы по выдаче документов.
— Мы провели анализ деятельности этих 17-ти компаний. Какие-то из них находятся в состоянии банкротства, какие-то задолжали ресурсоснабжающим организациям. То есть в любом случае они собирались уходить с рынка, — рассказал руководитель Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев.
В управлении 17-ти компаний, которые не стали подавать документы на продление лицензий, находятся около 200 домов, примерно половина из них находится в Липецке.
Осенью прошлого года в Госжилинспекцию уже подавали заявки 54 УК, только четыре из них тогда смогли получить лицензию. Остальным было отказано. По словам Юрия Букреева, самой популярной причиной отказа было отсутствие в заявке квалификационного аттестата руководителя организации, то есть директора не сдали экзамены. Юрий Букреев отметил, что сейчас сотрудники управляющих компаний подготовились к получению лицензий получше: осенью прошлого года указом президента РФ действие лицензий было продлено до начала лета.
В течение 15-ти рабочих дней станет известно, скольким УК, из подавших заявления, продлят лицензии.
Жильцы домов, УК которых останутся без лицензии, должны выбрать управляющую организацию на собрании собственников. Если они этого не сделают, то выбором УК займется муниципалитет, объявив соответствующий конкурс. Узнать о наличии лицензии можно в своей управляющей компании. Госжилинспекция также планирует распространить эту информацию после того, как закончатся все работы по выдаче документов.
народ хочет
Липчанин
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