Общество

сегодня, 12:20

По мессенджерам расходится запись из «Елецкого» с росчерком с земли и вспышкой в небе

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#салют #гроза #ПВО
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Правительство области не подтверждает работу ПВО, синоптики и пиротехник — грозу и запуск салюта.

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Сегодня утром по мессенджерам начала расходиться запись камеры домофона одного из домов района «Елецкий». На записи с датой «29 марта 23:10» начинающийся от земли росчерк и последовавшая за ним вспышка в небе.  Вспышку липчане начали обсуждать в чатах еще вчера. Ее заметили и жители соседних с «Елецким» районов. 


Вот что рассказал GOROD48 житель «Елецкого» Евгений:

— Вспышка была примерно около полуночи, очень яркая. Она озарила весть наш двор на Хренникова и сопровождалась слабым, чуть слышным хлопком. Я подумал это первая весенняя гроза.

Действительно, областной  метеоцентр прогнозировал на 29 марта грозу. Однако она так и не пришла. 

— Грозы и молний в Липецкой области вчера не было, ни одна из четырёх метеостанций региона их не зафиксировала, — сообщила GOROD48 cиноптик Липецкого гидрометеоцентра Дания Знойкина.

На записи камеры домофона многие разглядели работу ПВО. Однако в пресс-службе правительства области нам сообщили, что вчера вечером системы ПВО в Липецкой области не работали, и ничего не сбивали.  

Возможно, разгадка кроется в этом сообщении из чатов:

GnMQ8aTKgCo (1).jpg

В закрашенных ответах с использованием ненормативной лексики говорится о детях, которые что-то взорвали и убежали, когда их вспугнул мужчина

Но вот, что по этому поводу думает сотрудник пиротехнической компании:

— Это однозначно не фейерверк по двум причинам. Во-первых, очень большая траектория полёта: вылетает из-за дома и пролетает практически над всем «Елецким». Во-вторых, с момента старта до вспышки прошло более 10 секунд, а при запуске фейерверков это время составляет от одной до пяти секунд.

15 3132
#салют #гроза #ПВО
4

Комментарии (15)

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Физик

2 минуты назад
Гость из будущего, это точно муфта, с земли вылетела молния и повредила муфту на крыше высотного дома.
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Галина

9 минут назад
В это же время и на 19 м-не погасли фонари и свет во многих домах.
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Гость из будущего

14 минут назад
Ну если фонари погасли,возможно муфта высоковольтного кабеля повредилась,вспышка похожа на это.
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Учёный из училища

16 минут назад
Инопланетное вторжение началось, дождались! Вот и сразу фильм вспомнился "НЕЧТО" называется, там тоже кое что упало или прилетело!
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Витек

18 минут назад
Метеорит ниже облаков?
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Попугиваюсь я

23 минуты назад
Почему в Липецке салюты (фейерверки) не запрещены? Все выходные "бабахи" с разных сторон. Да и в рабочие дни частенько бывает. Или все можно свалить на "салютики"?
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Зинаида Львовна

28 минут назад
Это знак! Теперь наверно, точно ещё раз поднимут тариф на коммунальные по просьбам народа!!!
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Липецкие басни

29 минут назад
Такое только в "Елецком централе" может произойти. Где это видано чтобы метеориты с земли в космос падали!
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Мимоходом пароходом

33 минуты назад
С какого низа прилетел,?обыкновенная траектория в небе.это так кажется.Метеорит.
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Koммунист

52 минуты назад
Может это марсиане?
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