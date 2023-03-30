По мессенджерам расходится запись из «Елецкого» с росчерком с земли и вспышкой в небе

Правительство области не подтверждает работу ПВО, синоптики и пиротехник — грозу и запуск салюта.





Сегодня утром по мессенджерам начала расходиться запись камеры домофона одного из домов района «Елецкий». На записи с датой «29 марта 23:10» начинающийся от земли росчерк и последовавшая за ним вспышка в небе. Вспышку липчане начали обсуждать в чатах еще вчера. Ее заметили и жители соседних с «Елецким» районов.

Вот что рассказал GOROD48 житель «Елецкого» Евгений:— Вспышка была примерно около полуночи, очень яркая. Она озарила весть наш двор на Хренникова и сопровождалась слабым, чуть слышным хлопком. Я подумал это первая весенняя гроза.Действительно, областной метеоцентр прогнозировал на 29 марта грозу. Однако она так и не пришла.— Грозы и молний в Липецкой области вчера не было, ни одна из четырёх метеостанций региона их не зафиксировала, — сообщила GOROD48 cиноптик Липецкого гидрометеоцентра Дания Знойкина.На записи камеры домофона многие разглядели работу ПВО. Однако в пресс-службе правительства области нам сообщили, что вчера вечером системы ПВО в Липецкой области не работали, и ничего не сбивали.Возможно, разгадка кроется в этом сообщении из чатов:Но вот, что по этому поводу думает сотрудник пиротехнической компании:— Это однозначно не фейерверк по двум причинам. Во-первых, очень большая траектория полёта: вылетает из-за дома и пролетает практически над всем «Елецким». Во-вторых, с момента старта до вспышки прошло более 10 секунд, а при запуске фейерверков это время составляет от одной до пяти секунд.