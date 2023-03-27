Жители Данкова возмущаются большими начислениями за ОДН

На квартиру платеж за электроэнергию для общедомовых нужд составил до 5-6 тысяч рублей.

Жители Данкова возмутились начислениями ОДН за электричество. Как утверждают жители Данкова, на некоторые квартиры этот платеж составил до 5-6 тысяч рублей.«Данковчане не были готовы к такому повороту событий – у кого-то элементарно не хватает финансов. И теперь за неуплату обещают в следующем месяце начислить пеню. После получение платежек за свет горожане начали обращаться к диспетчерам с просьбой дать объяснения по подсчету. Ответ от диспетчеров поступил неожиданный: «Уже поздно что-либо менять, все заплатят по квитанциям». На встрече с людьми глава района Фалеев ссылался на закон, который вступил в силу с сентября. И что он, как руководитель, тоже не может на это повлиять. Люди хотят лишь одного: чтобы им дали разъяснения, по какому принципу или формуле считают эти данные? Но ответа все нет», — пишут жители города в соцсетях.— Доплата по ОДН коснулась многих. В том числе и моих родителей. Им насчитали 1500 рублей за ОДН за электроэнергию. Отчего такая переплата, мы не знаем — это не наша компетенция, а ресурсной организации. Мы, в свою очередь, сообщаем горожанам, что им нужно обращаться с жалобами не к нам, а в прокуратуру или Госжилинспекцию, — рассказал GOROD48 заместитель главы Данковской районной администрации, начальник отдела городского хозяйства Сергей Белолипецкий.А вот что сообщил GOROD48 заместитель руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Сергей Музалевских:— В данковских домах с непосредственным способом управления и в домах, где способ управления не выбран или не реализован, где нет управляющей организации или ТСЖ, потребителям начисляют плату за коммунальную услугу на общедомовые нужды. Расчет платы за все коммунальные услуги (кроме теплоснабжения) в таких домах энергетики ведут, исходя из фактического потребления ресурсов, по показаниям общедомовых приборов учета. В Государственную жилищную инспекцию Липецкой области с жалобой по начислению платы за электроэнергию на общедомовые нужды поступило обращение одного жителя Данкова. По результатам рассмотрения обращения Госжилинспекцией будет дана правовая оценка правильности начислений за ОДН.