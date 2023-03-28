Общество
49 минут назад
Мэрия Липецка создала реестр провалов
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Все проломы асфальта и ямы на мощеных плиткой тротуарах пересчитаны и их уже начали заделывать.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов, рассказал депутатам городского Совета о содержании тротуаров. По его словам, департамент пересчитал все ямы в плитке и готовится их заделывать.
— Причины повреждений плиточного или асфальтного покрытия разные. Главным образом провалы образуются над протечками трубопроводов или же в местах, где с браком работали подрядчики. Мы уже приступили к восстановлению тротуаров. Начали ремонт с площади Петра Великого и сквера у Комсомольского пруда, — ответил Николай Дергунов на вопрос депутата Екатерины Пинаевой о том, когда заделают дыры.
Кстати, ранее председатель дорожного хозяйства и благоустройства мэрии сообщил горсовету, что в городской администрации создан реестр ям не по ГОСТу.
О причинах возникновения ям и колейности на относительно недавно отремонтированных дорогах Николая Дергунова спросил депутат Николай Двугрошев:
— Улица Баумана и проспект Победы — вот два адреса, где не все в порядке с новым асфальтом после прошедшей зимы. Какие выводы на этот счет сделаны?
— Мы плотно взаимодействуем в этом отношении с городским управлением строительства. Да, дефекты на названных вами дорогах есть. Они зафиксированы в соответствующих актах.
Мы обязали подрядчиков устранить выявленные недостатки за счет их гарантийных обязательств. В случае отказа обратимся в суд. У нас уже был такой прецедент по улице Космонавтов (которую капитально ремонтировало в 2019 году ООО «ТК «Руслан-1» — прим. GOROD48). Как только мы обратились в суд, подрядчик быстро сделал ремонт. Сказать, почему разрушаются относительно новые дороги, сложно. Может, асфальт по жаре продавили большегрузы. Для этого нужны специальные экспертизы, — сказал Николай Дергунов.
Как уже сообщал GOROD48, на реализацию Программы «Благоустройство территорий города Липецка» в 2022 году выделились 536,3 млн рублей, но фактически было освоено 478,7 миллиона. Неполное освоение средств сложилось из-за срыва подрядчиками строительства кладбищ в Сселках и Желтых Песках. Самая большая сумма расходов программы на этот год — деятельность управления главного смотрителя Липецка, на что потратят 53,4 миллиона. В планах — содержание и строительство кладбищ (21,9 млн рублей), эксплуатация и строительство сетей наружного освещения (161,5 млн рублей), оплата потребляемой уличными светильниками электроэнергии (106,5 млн рублей), мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с безнадзорными животными (17,4 млн рублей), содержание полигона «Орлиный лог» (1,3 млн рублей), содержание объектов благоустройства (44,4 млн рублей), вывоз и утилизация мусора (7,2 млн рублей), иные расходы на создание благоприятных условий для горожан (123,8 млн рублей).
— Причины повреждений плиточного или асфальтного покрытия разные. Главным образом провалы образуются над протечками трубопроводов или же в местах, где с браком работали подрядчики. Мы уже приступили к восстановлению тротуаров. Начали ремонт с площади Петра Великого и сквера у Комсомольского пруда, — ответил Николай Дергунов на вопрос депутата Екатерины Пинаевой о том, когда заделают дыры.
Кстати, ранее председатель дорожного хозяйства и благоустройства мэрии сообщил горсовету, что в городской администрации создан реестр ям не по ГОСТу.
О причинах возникновения ям и колейности на относительно недавно отремонтированных дорогах Николая Дергунова спросил депутат Николай Двугрошев:
— Улица Баумана и проспект Победы — вот два адреса, где не все в порядке с новым асфальтом после прошедшей зимы. Какие выводы на этот счет сделаны?
— Мы плотно взаимодействуем в этом отношении с городским управлением строительства. Да, дефекты на названных вами дорогах есть. Они зафиксированы в соответствующих актах.
Мы обязали подрядчиков устранить выявленные недостатки за счет их гарантийных обязательств. В случае отказа обратимся в суд. У нас уже был такой прецедент по улице Космонавтов (которую капитально ремонтировало в 2019 году ООО «ТК «Руслан-1» — прим. GOROD48). Как только мы обратились в суд, подрядчик быстро сделал ремонт. Сказать, почему разрушаются относительно новые дороги, сложно. Может, асфальт по жаре продавили большегрузы. Для этого нужны специальные экспертизы, — сказал Николай Дергунов.
Как уже сообщал GOROD48, на реализацию Программы «Благоустройство территорий города Липецка» в 2022 году выделились 536,3 млн рублей, но фактически было освоено 478,7 миллиона. Неполное освоение средств сложилось из-за срыва подрядчиками строительства кладбищ в Сселках и Желтых Песках. Самая большая сумма расходов программы на этот год — деятельность управления главного смотрителя Липецка, на что потратят 53,4 миллиона. В планах — содержание и строительство кладбищ (21,9 млн рублей), эксплуатация и строительство сетей наружного освещения (161,5 млн рублей), оплата потребляемой уличными светильниками электроэнергии (106,5 млн рублей), мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с безнадзорными животными (17,4 млн рублей), содержание полигона «Орлиный лог» (1,3 млн рублей), содержание объектов благоустройства (44,4 млн рублей), вывоз и утилизация мусора (7,2 млн рублей), иные расходы на создание благоприятных условий для горожан (123,8 млн рублей).
9 464
Мудрый
Гусь
Когда наведут порядок в сквере?
Коля
хорошая фотка)
Липчанин
Вот это номер | ))))))
Ольга
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