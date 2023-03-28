Общество

49 минут назад

Мэрия Липецка создала реестр провалов

9 464
#благоустройство
2
Мэрия Липецка создала реестр провалов

Все проломы асфальта и ямы на мощеных плиткой тротуарах пересчитаны и их уже начали заделывать.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов, рассказал депутатам городского Совета о содержании тротуаров. По его словам, департамент пересчитал все ямы в плитке и готовится их заделывать.

— Причины повреждений плиточного или асфальтного покрытия разные. Главным образом провалы образуются над протечками трубопроводов или же в местах, где с браком работали подрядчики. Мы уже приступили к восстановлению тротуаров. Начали ремонт с площади Петра Великого и сквера у Комсомольского пруда, — ответил Николай Дергунов на вопрос депутата Екатерины Пинаевой о том, когда заделают дыры.

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Кстати, ранее председатель дорожного хозяйства и благоустройства мэрии сообщил горсовету, что в городской администрации создан реестр ям не по ГОСТу.

О причинах возникновения ям и колейности на относительно недавно отремонтированных дорогах Николая Дергунова спросил депутат Николай Двугрошев:

— Улица Баумана и проспект Победы — вот два адреса, где не все в порядке с новым асфальтом после прошедшей зимы. Какие выводы на этот счет сделаны?

— Мы плотно взаимодействуем в этом отношении с городским управлением строительства. Да, дефекты на названных вами дорогах есть. Они зафиксированы в соответствующих актах.
Мы обязали подрядчиков устранить выявленные недостатки за счет их гарантийных обязательств. В случае отказа обратимся в суд. У нас уже был такой прецедент по улице Космонавтов (которую капитально ремонтировало в 2019 году ООО «ТК «Руслан-1» — прим. GOROD48). Как только мы обратились в суд, подрядчик быстро сделал ремонт. Сказать, почему разрушаются относительно новые дороги, сложно. Может, асфальт по жаре продавили большегрузы. Для этого нужны специальные экспертизы, — сказал Николай Дергунов.

Как уже сообщал GOROD48, на реализацию Программы «Благоустройство территорий города Липецка» в 2022 году выделились 536,3 млн рублей, но фактически было освоено 478,7 миллиона. Неполное освоение средств сложилось из-за срыва подрядчиками строительства кладбищ в Сселках и Желтых Песках. Самая большая сумма расходов программы на этот год — деятельность управления главного смотрителя Липецка, на что потратят 53,4 миллиона. В планах — содержание и строительство кладбищ (21,9 млн рублей), эксплуатация и строительство сетей наружного освещения (161,5 млн рублей), оплата потребляемой уличными светильниками электроэнергии (106,5 млн рублей), мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с безнадзорными животными (17,4 млн рублей), содержание полигона «Орлиный лог» (1,3 млн рублей), содержание объектов благоустройства (44,4 млн рублей), вывоз и утилизация мусора (7,2 млн рублей), иные расходы на создание благоприятных условий для горожан (123,8 млн рублей).
9 464
#благоустройство
2

Комментарии (9)

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Мудрый

1 минуту назад
Дорога на улице Семашко,напротив дома 5/2 вся в огромных ямах,так и кажется,что машина сломается пополам из-за ям.Срочно ,хотя бы ,засыпать.
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Гусь

10 минут назад
А "дорога жизни" к политеху на 19-м.... это же сплошной мат, с учетом ежедневного людского трафика, столько лет не обновляется, хоть так же принадлежит городу!
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Когда наведут порядок в сквере?

19 минут назад
На всём сквере на НЕДЕЛИНА на пешиходной зоне работал кран по укладке труб. Его весь перестелать надо. Они бросили территорию аж глазам больно смотреть, высторавливать не кто не собирается,что они там натворили. А его делали на наши средства.
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Коля

20 минут назад
Технологии качественной укладки плитки на дорогах известны людям как минимум пару тысячелетий. Но наши липецкие рабочие учится укладывать не хотят. Работать не хотят, делать хоть что-то нормально не хотят. Хотят делать всё тяп-ляп и требовать огромные зарплаты.
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хорошая фотка)

21 минуту назад
все машины на газоне...
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Липчанин

29 минут назад
Тут с дипломом полный провал, а вы ещё со своими проблемами
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Вот это номер | ))))))

33 минуты назад
асфальт по жаре продавили большегрузы
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Ольга

35 минут назад
Боевой проезд, 13 дом сдан 3 месяца назад, тротуарная плитка возле дома уложена безобразно,. ходить по ней невозможно от слова совсем, минимум переломаешь ноги. И все приняли, куда глядит департамент? Стыдно
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12345

39 минут назад
50 лет нлмк в сторону манежа, новая плитка, в провалах . И вся вода с дороги во дворах
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