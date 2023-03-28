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По факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело

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#дети #трагедия
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По факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело

12-летняя девочка накануне погибла на улице Вилена Огнева. СК возбудил уголовное дело по статье доведение до самоубийства.

Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по пункту «а»статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего» по факту гибели 12-летней девочки на улице Вилена Огнева.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия», - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Девочка активно вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Незадолго до гибели она записала несколько видеороликов в высотке на улице Вилена Огнева. Под её последним постом уже оставили больше двух тысяч комментариев. 

Фото - Telegram 

3 2542
#дети #трагедия
4

Комментарии (3)

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Ангелу

19 минут назад
Такие души покой не обретают...
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Ангел

39 минут назад
Господи... Душа разрывается от боли за эту кроху Пусть твоя душа теперь обретёт покой
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Сергей

40 минут назад
....
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