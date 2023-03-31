Общество
44 минуты назад
Разового перерасчета за ОДН липчанам больше делать не будут
4 680
В следующем году суммы распределят на 12 месяцев.
В следующем году липчанам не преподнесут неприятный сюрприз в виде дополнительного крупного платежа за общедомовые нужды. Вступило в силу постановление правительства России № 480 от 27 марта 2023 года. Корректировку платы за ОДН, которую сделают уже за весь 2023 год, липчане получат не единым платежом в первом квартале 2024 года — эту сумму распределят на 12 месяцев равными платежами.
— Это сделано для того, чтобы исключить большие суммы по итогам года, — уточнил руководитель Госжилинспекции Юрий Букреев.
В 2023 году графа ОДН не исчезнет, платежи будут начислять по нормативу. Напомним, все нововведения касаются зданий, в которых передаются показания общедомовых приборов учета. Там, где это не делается, начисления за ОДН производят по нормативу. Ничего не изменится и для жильцов более ста домов, которые на общем собрании решили делать корректировку ежемесячно.
В Липецке удалось избежать большого количества крупных перерасчетов за общедомовые нужды. В Госжилинспекцию Липецкой области поступило около 90 жалоб.
— Это сделано для того, чтобы исключить большие суммы по итогам года, — уточнил руководитель Госжилинспекции Юрий Букреев.
В 2023 году графа ОДН не исчезнет, платежи будут начислять по нормативу. Напомним, все нововведения касаются зданий, в которых передаются показания общедомовых приборов учета. Там, где это не делается, начисления за ОДН производят по нормативу. Ничего не изменится и для жильцов более ста домов, которые на общем собрании решили делать корректировку ежемесячно.
В Липецке удалось избежать большого количества крупных перерасчетов за общедомовые нужды. В Госжилинспекцию Липецкой области поступило около 90 жалоб.
4 680
Вася
Спрутс
Зато в будущем
Безмасочник