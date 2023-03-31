Общество

44 минуты назад

Разового перерасчета за ОДН липчанам больше делать не будут

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#ОДН #доначисления #квитанции
Разового перерасчета за ОДН липчанам больше делать не будут

В следующем году суммы распределят на 12 месяцев.

В следующем году липчанам не преподнесут неприятный сюрприз в виде дополнительного крупного платежа за общедомовые нужды. Вступило в силу постановление правительства России № 480 от 27 марта 2023 года. Корректировку платы за ОДН, которую сделают уже за весь 2023 год, липчане получат не единым платежом в первом квартале 2024 года — эту сумму распределят на 12 месяцев равными платежами.

— Это сделано для того, чтобы исключить большие суммы по итогам года, — уточнил руководитель Госжилинспекции Юрий Букреев.

В 2023 году графа ОДН не исчезнет, платежи будут начислять по нормативу. Напомним, все нововведения касаются зданий, в которых передаются показания общедомовых приборов учета. Там, где это не делается, начисления за ОДН производят по нормативу. Ничего не изменится и для жильцов более ста домов, которые на общем собрании решили делать корректировку ежемесячно. 

В Липецке удалось избежать большого количества крупных перерасчетов за общедомовые нужды. В Госжилинспекцию Липецкой области поступило около 90 жалоб.
4 680
#ОДН #доначисления #квитанции

Комментарии (4)

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Вася

5 минут назад
Классно придумано . Честные плательщики будут платить за себя и за того парня . Жулики с обеих сторон в плюсе . Так зачем нужны эти компании , не желающие бороться с неплательщиками и вешающими их долги на честных людей .
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Спрутс

16 минут назад
Какой должен быть норматив общедомового налога, если соответствующего обслуживания (уборка территории, сбив сосулек, освещение и тп) НЕТУ?
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Зато в будущем

19 минут назад
Сложнее будет что-то доказать.
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Безмасочник

32 минуты назад
Врт и зря. Надо бы почаще делать, чтобы жизнь мёдом не казалась
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