Общество

58 минут назад

Зоозащитники захотели контролировать исполнение «собачьих» контрактов

13 472
#бродячие животные
3
Зоозащитники захотели контролировать исполнение «собачьих» контрактов

Глава Липецка Евгения Уваркина согласна, что без общественного контроля сферы обращения с безнадзорными животными не обойтись.

На очередной встрече с зоозащитниками глава Липецка Евгения Уваркина обсудила расторжение действующего муниципального контракта на отлов бродячих собак, внесение правок в техническое задание к новому контракту и ужесточение ответственности для владельцев животных.

Мэр поблагодарила зоозащитников за активную позицию. И сообщила, что действующий контракт на обращение с безнадзорными животными, заключенный в прошлом году с тамбовским ИП, планируют расторгнуть в десятых числах апреля. Соответствующее уведомление размещено на сайте госзакупок.

Для исключения случаев безответственного обращения с бродячими собаками представители волонтеров предложили внести правки в техническое задание к следующим торгам. По мнению зоозащитников, отловщики должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия на выполняемые работы. Выводы о наличии или отсутствии признаков немотивированной агрессии необходимо делать, по их мнению, по результатам наблюдения за животным в приюте и отмечать их в персонифицированной карточке особи.

— Техническое задание требует корректировки — необходимо вводить общественный контроль и ужесточать требования к работе подрядчика. Все предложенные волонтерами корректировки будут рассмотрены совместно с региональным управлением ветеринарии. Было бы правильно изменить и областное законодательство, введя в него нормы ответственности для владельцев животных, — отметила Евгения Уваркина.
13 472
#бродячие животные
3

Комментарии (13)

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Котопес

3 минуты назад
Ужесточить правила содержания, вводить строгий учёт и штрафы если выбросят. Иначе все не имеет смысла.
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Толя

3 минуты назад
если моя душа ничего не стоит, то за компенсацией близким, страдающим от меня из-за раны, причиненной другими. Или мы так далеко думать не можем?
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Толя

4 минуты назад
Предложение, согласен, к кому мне обратиться за изуродованную мою душу?
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Эхо

8 минут назад
Во всем должна быть какая то грань, если где то пробел это не доработка... А так думаю нет хороших специалистов по техзаданиям...
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Наталья

9 минут назад
ул. Островского, много собак, одна кидается на всех, с биркой в ухе примерно год, при этом у нее 6 щенят...очень агрессивная...получается, что никто ее не стерилизовал....помимо нее со щенками еще несколько собак бегают.
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Петрович

19 минут назад
Ввести должность волонтер - зоозащитник и организовать их круглосуточное дежурство для выездов на отлов бродячих собак и мгновенную экспертизу агрессивности стаи, на розыск и защиту бедных животных от родственников покусанных и растерзанных людишек, на сопровождение людей покусанных животными и теперь боящихся бездомных животных. Честь и хвала волонтерам зоозащитникам проверяющим как ведут себя животные если пытаться отмахнутся от них и прогнать криком.
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Предложение

22 минуты назад
Давайте эти зоозащитники будут выплачивать компенсацию пострадавшим, при каждом нападении бродячих собак. Это будет справедливо.
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Кузя

23 минуты назад
Ну есть же вполне годный 498фз об ответственном обращении с животными. Только он не исполняется и не контролируется должным образом. И почему?
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Толя

24 минуты назад
Кот Базилио, люди столько друг другу зла причиняют, а не видят ран. Одни с этими ранами и дальше живут, другие не видят.
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Кот Базилио

35 минут назад
Одних должен смотреть ветеринар ну а других психиатр.
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