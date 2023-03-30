58 минут назад
Зоозащитники захотели контролировать исполнение «собачьих» контрактов
Глава Липецка Евгения Уваркина согласна, что без общественного контроля сферы обращения с безнадзорными животными не обойтись.
Мэр поблагодарила зоозащитников за активную позицию. И сообщила, что действующий контракт на обращение с безнадзорными животными, заключенный в прошлом году с тамбовским ИП, планируют расторгнуть в десятых числах апреля. Соответствующее уведомление размещено на сайте госзакупок.
Для исключения случаев безответственного обращения с бродячими собаками представители волонтеров предложили внести правки в техническое задание к следующим торгам. По мнению зоозащитников, отловщики должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия на выполняемые работы. Выводы о наличии или отсутствии признаков немотивированной агрессии необходимо делать, по их мнению, по результатам наблюдения за животным в приюте и отмечать их в персонифицированной карточке особи.
— Техническое задание требует корректировки — необходимо вводить общественный контроль и ужесточать требования к работе подрядчика. Все предложенные волонтерами корректировки будут рассмотрены совместно с региональным управлением ветеринарии. Было бы правильно изменить и областное законодательство, введя в него нормы ответственности для владельцев животных, — отметила Евгения Уваркина.
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