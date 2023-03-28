Управлению благоустройства Липецка требуются сотрудники помоложе

Есть вакансии электрогазосварщика, токаря, слесаря и аккомуляторщика.

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В гаражах управления благоустройства Липецка рабочие заняты переоборудованием техники с зимнего варианта на летний. «Переобута» почти половина автопарка. Вторую половину держат в зимнем варианте на случай изменения погоды.— Снятое оборудование консервируется до следующего сезона. Почти во всех автомобилях управления благоустройства есть импортные детали, их в случае поломки, меняют на доступные аналоги, — рассказывает начальник ремонтно-механической мастерской Николай Новиков.Рабочих в гараже не хватает, многие из них — в возрасте.— Хотелось бы принять на работу сотрудников помоложе, — говорит Николай Новиков.На предприятии есть вакансии электрогазосварщика, токаря, слесаря и аккомуляторщика. Средняя зарплата в гараже 25-30 тысяч рублей.Убрать Липецк после зимы управление должно к 20-м числам апреля. Пока убрана где-то треть города. Каждый день на уборку выезжают примерно 50 единиц спецтехники.