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Управлению благоустройства Липецка требуются сотрудники помоложе

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#уборка #кадры
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Управлению благоустройства Липецка требуются сотрудники помоложе

Есть вакансии электрогазосварщика, токаря, слесаря и аккомуляторщика.

В гаражах управления благоустройства Липецка рабочие заняты переоборудованием техники с зимнего варианта на летний. «Переобута» почти половина автопарка. Вторую половину держат в зимнем варианте на случай изменения погоды.



— Снятое оборудование консервируется до следующего сезона. Почти во всех автомобилях управления благоустройства есть импортные детали, их в случае поломки, меняют на доступные аналоги, — рассказывает начальник ремонтно-механической мастерской Николай Новиков. 



Рабочих в гараже не хватает, многие из них — в возрасте.

— Хотелось бы принять на работу сотрудников помоложе, — говорит Николай Новиков.

На предприятии есть вакансии электрогазосварщика, токаря, слесаря и аккомуляторщика. Средняя зарплата в гараже 25-30 тысяч рублей.

Убрать Липецк после зимы управление должно к 20-м числам апреля. Пока убрана где-то треть города. Каждый день на уборку выезжают примерно 50 единиц спецтехники.







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#уборка #кадры
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Комментарии (17)

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Зато рисуют 39т

1 минуту назад
А в ЖЕКах что лудше ситуация? Остались одни пенсионеры или кому завтро на пенсию. Зато всё начальство живёт на широкую ногу. Слесарь 18 тысяч грязными, сварщик 22 тоже грязные.
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!

4 минуты назад
Зато замов и других менеджеров куча, скоро им руководить некем будет
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Мужчина под 30

14 минут назад
Та же фигня и в Липецком аэропорту одни старики там и тут. Зп поднимете от 50к народ придет!
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Вячеслав

20 минут назад
За такие деньги, где 25-30 средняя зарплата, минус подобные, даже я пенсионер полный рабочий день и то не пойду работать, а вы хотите чтобы молодёжь пошла
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Городской

25 минут назад
Сварщика за 25 тысяч найти хотят, сегодня многие предприятия за специалистов готовы выложить суммы в три и более раз больше и то не могут
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Житель

31 минуту назад
Сделайте ремонтникам зарплату как в частных автосервисах, у вас очередь будет, многие с радостью уйдут из полулегальных организаций, где нет стажа, больничных и отпусков.
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Смех

34 минуты назад
В заголовок надо добавить "...и подешевле". Хороший сварщик вдвое больше "чистыми" зарабатывает, а на вахте и того выше))))).
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Викторм

40 минут назад
Больше платить? Ну что вы... Они лучше еще пять лет будут ныть о том, что работников не хватает.
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ЮВП

41 минуту назад
В администрациях и облсовете доходы надо убавить, а мужикам добавить. Вот и будет город чище.
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Свой корман ближе.

43 минуты назад
На привлечение техники от часников есть денги если что случись а для для поднятие зарплат их просто нет.
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