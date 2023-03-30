24 минуты назад
«По уму надо бы час, чтобы эта смесь схватилась»
Но этого времени у работников МБУ «Управление благоустройства Липецка» не было, и по свежим латкам с еще парившим литым асфальтом машины ехали уже через 10 минут после окончания ремонта.
Это, наверное, самая маленькая улица в Липецке (между улицами 8 Марта и Советской — всего-то 280 метров), но от этого не менее многострадальная, чем большие. На ней с удивительной регулярностью возникают ямы. Например, в 2016 году улицу водители сравнили с фронтовой полосой, настолько она была убитой. И это несмотря на то, что двумя годами ранее городское управление ГИБДД предписал управлению главного смотрителя устранить выявленные недостатки, срочно внести Крайнюю в перечень улиц, подлежащих капремонту. Но на этот акт мэрия отреагировала лишь в 2017 году: в сентябре ее на несколько дней закрыли на капремонт.
В прошлом году Крайняя снова нуждалась в ремонте. К лету прошлого года на ней разошелся стыковочный шов между асфальтными полотнами, у поворота на Крайнюю с улицы 8 Марта, у магазина «Актив», образовались две большие ямы. Такие же ямы появились у выезда на улицу Советскую.
В августе департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии их залатал, но после прошедшей зимы они образовались вновь. Причем некоторые из них — в местах августовского ямочного ремонта.
Сегодня корреспондент GOROD48 наблюдал, как эти ямы литой асфальтобетонной смесью ремонтировала бригада МБУ «Управление благоустройства Липецка». Несмотря на максимум стараний оснащенного воздуходувкой рабочего, разогретую до 200 градусов черную жижу все равно наливали в ямы с водой, похлопывали по ней лопатой и переставляли оранжевые сигнальные фишки-конусы к новой яме.
— Сколько нужно времени, чтобы асфальт застыл и по нему могли ездить машины? — удивился корреспондент скорости передвижения бригады от одной шипящей как сало на сковородке ямы к другой.
— По уму, надо бы час, чтобы эта смесь схватилась. Но у нас такого времени нет, — сказал мастер, сопровождающий термос-бункер на колесах, в котором плескалось кипящее варево из битума, щебня и минерального порошка.
А за рабочими уже выстроилась очередь из машин, которые разве что не сигналили работягам, чтобы те быстрее убирались с дороги. Один торопыга при этом даже заехал колесом в ямку, над которой еще вился дымок от горячего асфальта.
— Когда перейдете на ямочный ремонт обычной горячим асфальтобетоном?
— Как обычно, к середине апреля. Чтобы успело прогреться основание дорог. А то вот как-то в один год поспешили, и все наши латки из обычного асфальта тут же их ям и вылетели, — сказал мастер.
По его же словам, улицу Крайнюю нужно закатать в асфальт на всем ее протяжении. Потому что бессмысленно ставить латку на латку. Однако в планах капремонтов этого года по нацпроекту «БКД» на 2023 год улицы нет. Так что с полной уверенностью можно предположить, что уже следующей весной, а то и раньше, на ней опять появится термос-бункер и люди в оранжевых жилетах.
таким стал отремонтированный участок дороги на улице Крайней
— На улице Крайней сотрудники муниципального управления благоустройства устраняли сегодня аварийную ямочность с помощью литой асфальтобетонной смеси. Стоит отметить, что перед тем, как уложить состав, специалисты очищают ремонтируемый участок воздуходувом. Смесь, температура которой превышает 200 градусов, выпаривает остатки влаги. Подчеркнем, что ямочный ремонт литой смесью — временная мера. Позднее сотрудники управления проведут работы более долговечным горячим асфальтом, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.
С начала года работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» убрали с дорог более 3,8 тысяч квадратных метров ям с помощью литого асфальта. Работы этим материалом будут проводиться до середины апреля.
— План работ составляется на основании обращений жителей и по данным мониторинга состояния улично-дорожной сети. Так, на следующей неделе специалисты планируют устранить аварийную ямочность на улицах Меркулова, Левобережная, Папина, Нестерова, — сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Во как на камеру стораются.
Vova
Работа на неделю.