29-летняя липчанка промышляла кражами из колясок у детской поликлиники

Всего у поликлиники на улице Петра Смородина были совершены три кражи.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 29-летней ранее судимой женщине за три кражи. Выяснилось, что липчанка специализировалась на кражах из колясок у детской поликлиники №5 на улице Петра Смородина. Такие кражи были совершены 18 августа, 21 октября и 15 ноября прошлого года. Истории всех потерпевших как под копирку: женщины находились с детьми в поликлинике, а коляски оставляли у входа.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 18 августа 2022 года липчанка из кармана детской коляски похитила две банковские карты и 500 рублей наличными. После этого она расплачивалась в торговых сетях и общественном транспорте похищенной банковской картой. Всего со счёта было потрачено 3 118 рублей. При этом женщина ни в чём себе не отказывала: она заглянула в кофейню, кондитерскую, тандырную, в «Перекрёсток» и «Пятёрочку», дважды — в «Русский аппетит».



21 октября 2022 года возле входа в детскую поликлинику на улице Петра Смородина липчанка похитила из детской коляски кошелёк, в котором были 10 000 рублей, четыре банковские карты, водительское удостоверение, два медицинских полиса и три скидочные карты магазинов.



Она же 15 ноября у той же поликлиники из сумки, висевшей на ручке детской коляски, похитила кошелёк с двумя банковскими картами, 400 рублями наличными и монетой достоинством 100 рублей образца 1993 года. Используя похищенную банковскую карту, женщина сделала несколько покупок в магазине и пекарне — всего было потрачено 1456 рублей.



Суд приговорил воровку путём частичного сложения наказаний по трём преступлениям: двум эпизодам по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта) и одному по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с с причинением значительного ущерба гражданину) к 2 годам 3 месяцам лишения свободы, а путём отмены ранее назначенного условного срока и его присоединения — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.