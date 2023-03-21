Происшествия

36 минут назад

29-летняя липчанка промышляла кражами из колясок у детской поликлиники

5 339
#кража
1
29-летняя липчанка промышляла кражами из колясок у детской поликлиники

Всего у поликлиники на улице Петра Смородина были совершены три кражи.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 29-летней ранее судимой женщине за три кражи. Выяснилось, что липчанка специализировалась на кражах из колясок у детской поликлиники №5 на улице Петра Смородина. Такие кражи были совершены 18 августа, 21 октября и 15 ноября прошлого года. Истории всех потерпевших как под копирку: женщины находились с детьми в поликлинике, а коляски оставляли у входа.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 18 августа 2022 года липчанка из кармана детской коляски похитила две банковские карты и 500 рублей наличными. После этого она расплачивалась в торговых сетях и общественном транспорте похищенной банковской картой. Всего со счёта было потрачено 3 118 рублей. При этом женщина ни в чём себе не отказывала: она заглянула в кофейню, кондитерскую, тандырную, в «Перекрёсток» и «Пятёрочку», дважды — в «Русский аппетит».

21 октября 2022 года возле входа в детскую поликлинику на улице Петра Смородина липчанка похитила из детской коляски кошелёк, в котором были 10 000 рублей, четыре банковские карты, водительское удостоверение, два медицинских полиса и три скидочные карты магазинов.

Она же 15 ноября у той же поликлиники из сумки, висевшей на ручке детской коляски, похитила кошелёк с двумя банковскими картами, 400 рублями наличными и монетой достоинством 100 рублей образца 1993 года. Используя похищенную банковскую карту, женщина сделала несколько покупок в магазине и пекарне — всего было потрачено 1456 рублей.

Суд приговорил воровку путём частичного сложения наказаний по трём преступлениям: двум эпизодам по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта) и одному по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с с причинением значительного ущерба гражданину) к 2 годам 3 месяцам лишения свободы, а путём отмены ранее назначенного условного срока и его присоединения — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
5 339
#кража
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патриот

2 минуты назад
Петр, брависсимо!
ответить

Ваше имя

10 минут назад
123, с малым ребенком на руках особо не до кошелька, увы
ответить

....

11 минут назад
Не удивилась ,что воруют, но какие суммы без присмотра оставляют, банковские карты....Я в шоке.Зато если бабуля деньги мошенникам перевела, начинается ....откуда у пенсов деньги, лишние деньги у них, детям бы отдали. Мамочки, вы то откуда деньги берете ,легко достаются, что на улице бросаете?
ответить

123

25 минут назад
"...и монетой 100 руб, образца 1993года..", вот же нелюдь, да за такое 10 лет колонии надо давать. А вообще мамочки молодцы, кошельки оставляют на улице (коляски, санки, велосипеды - без разницы!!)
ответить

Петр

28 минут назад
Норм. Будет теперь вместе с ИПешником рукавицы шить.
ответить

Еще в рубрике

Глава Воловского района попал в ДТП
#ДТП
Глава Воловского района попал в ДТП

18 минут назад

Происшествия
Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина
#грабёж
1
Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина

сегодня, 14:19

Происшествия
Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей
#УФСИН #колония
3
Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей

сегодня, 14:05

Происшествия
Липчанка загорелась от газовой плиты
#ожог
1
Липчанка загорелась от газовой плиты

сегодня, 13:08

Происшествия
41-летний мужчина погиб в горящем доме
#МЧС #пожар
1
41-летний мужчина погиб в горящем доме

сегодня, 13:05

Происшествия
Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина
#паводок #половодье
6
Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина

сегодня, 12:30

Происшествия