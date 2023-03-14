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В Ельце суд постановил расселить «кошкин дом» — питомник породы Мейн Кун

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#животные
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В Ельце суд постановил расселить «кошкин дом» — питомник породы Мейн Кун

Кошкам в квартире были не рады их соседи.

Ельчанка обратилась в суд с иском к соседям. Она посетовала, что те содержат в своей квартире кошек в коммерческих целях.

«Животные не обеспечены надлежащими условиями для жизни, не содержатся в чистоте, в подъезде постоянно ощущается неприятный запах кошачьих испражнений, животные создают шум. На устные и письменные предупреждения о необходимости устранить нарушения правил пользования жилым помещением соседи не реагируют», - указывала заявительница.

Женщина попросила пресечь коммерческую деятельность по разведению кошек в квартире.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, с 2020 года ельчане держали в квартире кошек породы Мейн Кун с целью коммерческого разведения: в разное время там жили от 10 до 20 кошек.

Причём сами хозяева кошек в квартире не жили -  помещение они использовали исключительно как питомник для содержания, разведения и продажи кошек. Но такой необычный бизнес не должен нарушать жилищные права других граждан, права на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Судом было установлено, что в подъезде и в квартирах имеется специфический запах домашних животных, а значение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в квартире-питомнике не соответствуют требованиям СанПиН.

Кроме того, кошки в ветеринарной службе города не зарегистрированы, противоэпизоотические мероприятия в отношении животных в полном объеме не проведены, а квартира нуждается в ремонте.

Суд посчитал, что содержание в квартире 20 кошек - предпосылка для создания антисанитарных условий и нарушения прав жителей многоквартирного дома на благоприятную среду обитания.

Решением суда хозяева кошек обязаны прекратить их содержание в квартире, а также привести жилое помещение в надлежащее состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологическим нормам.
1 738
#животные
4

Комментарии (1)

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59 минут назад
Самогон надо было гнать в коммерческих целях, соседи бы за неё горой стояли)))
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