Губернатор заявил, что в вопросах безопасности мелочей не бывает.

Заседание регионального оперштаба Липецкой области было посвящено вопросам безопасности.

Его провёл губернатор Игорь Артамонов, который сообщил, что с силовыми структурами ещё раз обсудили порядок действий в экстренных ситуациях.

- Все необходимые меры безопасности на территории Липецкой области приняты, взаимодействие выстроено, к отражению угроз различного характера все службы и ведомства готовы, - утверждает пресс-служба правительства региона.



Губернатор призвал жителей быть внимательными и сообщать о подозрительных людях или предметах. «В вопросах безопасности излишней бдительности не бывает», – цитирует пресс-служба губернатора.



Фото правительства Липецкой области

