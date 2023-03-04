Общество

42 минуты назад

«Все необходимые меры безопасности на территории Липецкой области приняты»

2 442
#Безопасность
«Все необходимые меры безопасности на территории Липецкой области приняты»

Губернатор заявил, что в вопросах безопасности мелочей не бывает.

Заседание регионального оперштаба Липецкой области было посвящено вопросам безопасности.

Его провёл губернатор Игорь Артамонов, который сообщил, что с силовыми структурами ещё раз обсудили порядок действий в экстренных ситуациях.

- Все необходимые меры безопасности на территории Липецкой области приняты, взаимодействие выстроено, к отражению угроз различного характера все службы и ведомства готовы, - утверждает пресс-служба правительства региона.

Губернатор призвал жителей быть внимательными и сообщать о подозрительных людях или предметах. «В вопросах безопасности излишней бдительности не бывает», – цитирует пресс-служба губернатора.

Фото правительства Липецкой области

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#Безопасность

Комментарии (2)

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6 минут назад
Источник гарантий безопасности не такой и доверенный для народа.
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Animal Planet.

19 минут назад
Для меня люди,которые плохо относятся к животным,все подозрительные.
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