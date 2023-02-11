Спорт

сегодня, 15:38

Елецкий кикбоксёр и три девушки-силачки из Липецка стали мастерами спорта России

225
#Мастер спорта
1
Елецкий кикбоксёр и три девушки-силачки из Липецка стали мастерами спорта России

Все они добились высоких результатов в прошлом году.

Полку липецких мастеров спорта прибыло. Согласно приказу министра спорта РФ Олега Матыцина №11 нг, высокое звание за достижения в соревнованиях присвоено четырём атлетам из Липецкой области.

Кикбоксёр из елецкого клуба «Олимп» Тимур Голевлёв выполнил мастерский норматив в прошлом году, став победителем всероссийского турнира класса «А» «Курская дуга».

Три спортсменки представляют липецкую федерацию пауэрлифтинга. София Кузнецова в 2022 году стала «серебряным» призёром турнира «Содружество наций» в Туле, обновив два рекорда Липецкой области в лёгкой весовой категории до 47 кг - в приседании (97,5 кг) и в сумме (280 кг).

Анастасия Волошина стала «бронзовым» призёром турнира «Огни Москвы» в столице (как и Кузнецова). В весовой категории до 84 кона нарбала сумму в 420 кг, что на 25 кг превысило мастерский норматив.

Анна Чурсина в 2022 году выиграла чемпионаты Липецкой и Воронежской областей.

Подготовили спортсменов Руслан Головин (кикбоксинг) и Андрей Аксёнов (пауэрлифтинг).

225
#Мастер спорта
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Челябинске волейболистки сыграли великолепно, но только одну партию
#Волейбол #ВК "Липецк"
В Челябинске волейболистки сыграли великолепно, но только одну партию

42 минуты назад

Спорт
«Металлург» выиграл первый матч в 2023 году
#Футбол #"Металлург"
11
«Металлург» выиграл первый матч в 2023 году

вчера, 08:16

Спорт
Главный старт «Лыжни России» в Липецкой области перенесли на неделю из-за отсутствия снега
#Лыжня России #лыжи
16
Главный старт «Лыжни России» в Липецкой области перенесли на неделю из-за отсутствия снега

09.02.2023 13:31

Спорт
Липецкий тяжеловес вырубил москвича редким, но очень жёстким ударом
#Всестилевое каратэ #Яков Борисов
25
Липецкий тяжеловес вырубил москвича редким, но очень жёстким ударом

06.02.2023 18:19

Спорт
Королёва вновь проиграла олимпийской чемпионке, теперь – с личным рекордом сезона
#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва #прыжки в высоту
Королёва вновь проиграла олимпийской чемпионке, теперь – с личным рекордом сезона

04.02.2023 21:28

Спорт
«Шахматами на жизнь не заработаешь» - мастер ФИДЕ дал сеанс одновременной игры
#Щахматы Илья Григорьев
9
«Шахматами на жизнь не заработаешь» - мастер ФИДЕ дал сеанс одновременной игры

04.02.2023 20:16

Спорт