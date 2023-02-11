Елецкий кикбоксёр и три девушки-силачки из Липецка стали мастерами спорта России

Все они добились высоких результатов в прошлом году.

Полку липецких мастеров спорта прибыло. Согласно приказу министра спорта РФ Олега Матыцина №11 нг, высокое звание за достижения в соревнованиях присвоено четырём атлетам из Липецкой области.

Кикбоксёр из елецкого клуба «Олимп» Тимур Голевлёв выполнил мастерский норматив в прошлом году, став победителем всероссийского турнира класса «А» «Курская дуга».



Три спортсменки представляют липецкую федерацию пауэрлифтинга. София Кузнецова в 2022 году стала «серебряным» призёром турнира «Содружество наций» в Туле, обновив два рекорда Липецкой области в лёгкой весовой категории до 47 кг - в приседании (97,5 кг) и в сумме (280 кг).

Анастасия Волошина стала «бронзовым» призёром турнира «Огни Москвы» в столице (как и Кузнецова). В весовой категории до 84 кона нарбала сумму в 420 кг, что на 25 кг превысило мастерский норматив.

Анна Чурсина в 2022 году выиграла чемпионаты Липецкой и Воронежской областей.

Подготовили спортсменов Руслан Головин (кикбоксинг) и Андрей Аксёнов (пауэрлифтинг).