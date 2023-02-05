Неделя 48
48 минут назад
А в общем всё не так уж плохо. Вот только в частностях – кошмар
312
#сети #ОДН #архитектура #комплексная застройка #образование #конфликт #мост #вымогательство #уличная торговля
Итоги недели.
На этой неделе в Липецке случились две крупные коммунальные аварии. С них и начнем.
«Отсутствие жалоб со стороны населения – лучшая награда за наш труд!» © «Афоня»
В понедельник утром жители микрорайона «Европейский» были вынуждены собирать детей в ясли, сады и школы и собираться сами в потемках. Без завтрака, без утреннего туалета, без горячей и холодной воды, без лифтов это было делать проблематично: в новом высотном районе все коммунальные удобства зависят от работы электрооборудования. Хорошо еще, что на улице было всего минус 4, и постепенно остывающие радиаторы позволяли держаться теплу в квартирах.
«Занятия в школе микрорайона «Европейский» были отменены из-за отсутствия света», а чтобы накормить детей в садике, пришлось везти им еду в термоемкостях. Аварийное отключение случилось на какой-то из пяти подстанций, до сих пор принадлежащих давно обанкротившемуся ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М». Так как электросетевое хозяйство всего района попало в конкурсную массу обанкротившегося застройщика, ключи от подстанций были у конкурсного управляющего, который, по данным мэрии, обеспечил допуск аварийной бригады энергетиков на объект только в 08:50.
– Как может целый микрорайон быть запитан от подстанций обанкротившегося уже несколько лет назад застройщика? Вот это работа мэрии! Ни за что не отвечать! Зачем администрация нам нужна? Матом ругаться? – возмутился Житель, мнение которого было не единичным.
Но мэрия, как оказалось, в этой ситуации ни при чем: так устроено законодательство, что сети обанкротившегося предприятия будут несколько раз выставлять на торги. Если в итоге ими никто не заинтересуется, их просто так отдадут мэрии. Уже как бесхозяйное имущество. О том, как так вышло, что вот уже шестой год подряд соцобъекты и жители в этом районе живут как на пороховой бочке, можно прочитать в публикации «Конкурсный управляющий попытается продать проблемные электросети микрорайона «Европейский».
Хорошо, что этой ситуацией озаботились прокуратура и Следственный комитет. Очевидно, внимание силовиков будет той самой вожжой, которая не даст конкурсному управляющему спать в хомуте. Но все же на один вопрос GOROD48 ответа так и не получил: как так вышло, что новые детсад и школу запитали через проблемные подстанции?
А 1 февраля случился «Потоп на Папина». Из-за лопнувшей 300-миллиметровой трубы без воды на полдня остались почти 10 тысяч жильцов 115 домов на 16 улицах Липецка! Воды также не было в 17-й и 72-й школах, в 119-м детском саду и яслях при нем, в роддоме. Было весьма интересно наблюдать по уличным видеокамерам, как зимой течет вода по дороге, как рассекают ее потоки автомобили и как работают аварийные бригады гарантирующего поставщика, ООО «РВК-Липецк». Тот самый, известный всем слесарь Афоня говорил, что «струйка воды толщиной в одну спичку даёт утечку двести литров в сутки». А сколько питьевой воды утекло по улице Папина в этот день, не знает никто!
Примечательно, что вот уже вторую неделю GOROD48 не может получить информацию от руководителя этой организации, взявшей в концессию всю систему водоснабжения и канализации Липецка, а также МУП «ЛиСА», о конкретных планах по капремонтам этого хозяйства на этот год. Какие объекты и сети подпадут под замену, сколько на это будет выделено средств, не станет ли «РВК» перекапывать осенью те улицы, которые весной и летом отремонтирует управление главного смотрителя мэрии?
На этой неделе, кстати, «Начальник управления благоустройства администрации Липецка снова получил предостережение за гололёд». От полиции. Но почему снова? Потому что в январе Дмитрию Пушилину за скользкие тротуары и дороги предостережение объявляла прокуратура. Ну, как тут еще раз не вспомнить Афоню: «На вид у меня есть. У меня еще «строгого с предупреждением» нет».
Да, дороги в Липецке пока муниципальные. А вот все остальное… Вода, канализация и городские очистные – в концессии «Росводоканала», имущество МУП «Горэлектросеть» продано «Россетям», за муниципалитетом остались только котельные и теплосети на Соколе и Сырском Руднике – остальные отданы за долги «Квадре». В концессию отданы даже трамвайные рельсы и вагоны. А на этой неделе стало известно, что в аренду на 30 лет сдали и липецкий аэропорт!
С тех пор как принят на работу нематерящийся прораб
не передать проблем на стройке масштаб
На этой неделе «Известный архитектор решил выйти из Общественной палаты Липецка» после 15-ти лет работы в ней. У Сергея Сошникова, соавтора архитектурного облика площади Петра Великого, лопнуло терпение по причине «крайней неэффективность деятельности возглавляемой мною секции по вопросам градостроительства и культуры». В своем заявлении он отметил отсутствие специалистов с профильным образованием в областных и городских органах градостроительства и архитектуры, а также раскритиковал недавно принятый генеральный план Липецка.
– Характерно, что утвержденную подправленную редакцию генерального плана Липецка не удосужились показать и обсудить не только с населением города и архитектурным сообществом, но и с Общественной палатой областного центра. С годами начинаешь ценить время, а тратить его на бесполезные дела становится жалко, – заявил GOROD48 Сергей Сошников.
– Это не заявление, а развернутое обозрение ситуации по проблемам городского строительства и проблемах в городе. Городу нужны грамотные специалисты и грамотные решения, а видим мы следы уходящей славы города металлургов и зелёного города курорта с благоухающими садами и прекраснейшими парками с чистыми реками, – написала Гостья1.
– Сошников смелый и честный человек, душой болеющий за Липецк, в противовес действующей власти, поощряющей точечную застройку города и делая его безликим, – поддержала Клара.
О последнем примере точечной застройки GOROD48 написал в публикации о реновации целого квартала в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова. Еще летом 2020 года тогда первый вице-мэр Липецка Константин Востриков заявил, что стоит задача единого стиля застройки этой территории. Но что-то пошло не так: новый инвестор, ООО «Спецфундаментстрой», получил этот район с уже двумя возведенными разными застройщиками домами - в 10 и в 14 этажей. Поэтому компания была вынуждена верстать свои планы по застройке с учетом этой ситуации. Гендиректор СЗ «СФС» Евгений Сыров намерен возвести детский сад и пять новых домов, в которые переселят часть жильцов определенных под снос 22 старых двухэтажек. Четыре новостройки будут 14-этажными. А «На улице Гагарина построят дом 240-метровой длины – он станет лицом нового квартала». В нем будет 20 подъездов. Максимальное количество этажей в секции – 10. Для заезда к подъездам, окна которых будут выходить во двор, проектом предусмотрены арки.
Общая площадь всех домов новой застройки – 72 тысячи кв. м. Но если бы состоялся предложенный пятью годам ранее мэрии проект воронежского ГК «Крайс», то все было бы гораздо хуже, ведь он предполагал появление жилого комплекса в 5-17 этажей общей площадью в 300 тысяч кв.м.
– Посмотрите на застройку других городов. Там выше 3-5 этажей не строят. А у нас центральные улицы какие-то небоскрёбы и мало того стены во всю улицу. Чем мы хуже их? – написал некий Гость, забывший назвать города, где строят пятиэтажки.
– Представляю ОДН в этом доме, – ужаснулась Горожанка.
При росте цен нас утешает,
что хоть зарплата не растёт
Кстати, об ОДН. Самой обсуждаемой публикацией пятницы стал рассказ старшего по дому Александра Бабина. «Я свел платеж по ОДН в ноль за пять месяцев», заявил управдом и предоставил GOROD48 алгоритм по снижению вернувшегося платежа. Опрошенные нами эксперты, кстати, во многом согласны с практичными советами Бабина. Поэтому их стоило бы изучить старшим по подъездам и управдомам, ведь жильцы многоэтажек, оборудованных общедомовыми приборами учета, получат счета за ОДН кто в феврале, кто в марте сразу за четыре последних месяца 2022 года. И кто-то взвоет, увидев суммы в такой платежке.
Напомним еще раз: ОДН складывается из разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний квартирных счетчиков и платы по нормативу на жильцов квартир, где счетчиков нет. Но есть те, кто живет по принципу «не обманешь – не проживешь». Кто-то фальсифицирует данные счетчиков, кто-то находит возможность подключиться к внутридомовым сетям в обход приборов учета, кто-то живет впятером в квартире без счетчиков, в которой зарегистрирован один человек, и, соответственно, недоплачивает по нормативу … А общедомовой счетчик не обманешь, он тикает, фиксируя всю воду и весь свет, израсходованные в доме. Искать мошенников и воров в мэрии не собираются, ссылаясь на то, что это – не их дело, а конфликтовать с проблемными соседями готовы не все.
GOROD48 спросил у липчан: «Что вы знаете про новые правила начисления ОДН?» Оказалось, ничего. А потому народ в общей массе отнесется к изменению правил оплаты общедомовых нужд как к неизбежному злу.
– Ничего не понимаю. Каждый месяц оплачиваю ОДН. За электричество выходят внушительные суммы в 300 и более рублей. Почему платить будем дважды? – спросила Липчанка.
– Липчанка, вы сейчас платите в статье ОДН за общедомовое имущество по нормативу. А теперь по фактическому потреблению соразмерно площади жилья в собственности. Если в подвале протечка воды, если кто-то невовремя передает показания счетчика (и это влияет на общедомовые приборы), если старые лампы в подъезде, то плата по факту станет выше. Т.е. чем старше дом, чем больше в нем дореволюционного оборудования, тем больше по карману это будет бить жильцам. Чиновники хотят, чтобы собственники сами выявили неплательщиков, утечки, протечки, несоответствие прописанных и реально проживающих без счетчиков, – ответил ей кто-то из наших комментаторов.
Послать бы наше руководство
навстречу пожеланьям масс!
В Липецке – много других проблем, которые не были решены за последние 15-20 лет и рискуют не быть решенными и в будущем. Например, «На Соколе не осталось безопасных пешеходных мостов». Самый популярный из них, на улице 40 лет Октября, официально признан аварийным, два других опасны де-факто – по улице 2-я Карла Либкнехта и по улице Северной. Вместо того, чтобы построить с нуля новые или же отремонтировать те, что есть, департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии установил возле них информационные таблички с запретом на пользование.
Двадцать лет бытовой мусор из Липецка вывозили для переработки и утилизации на окраину города – полигон «Центролит». Мощности полигона в районе Сырского Рудника себя исчерпали – свалка будет работать до весны 2024 года. Строительством и эксплуатацией нового полигона займется концессионер ООО «СтройСельхозГарант». Экотехнопарк – так по-модному называется место утилизации мусора, появится неподалеку от села Никольское Липецкого района. На время строительства нового полигона мусор из Липецка будут вывозить в Хлевенский район.
«Школы Липецка перегружены почти на треть». К концу 2024 года в городе должны построить две школы-гиганта: на 1224 и на 1500 мест, но это не решит проблему, ведь в незамедлительном капитальном ремонте нуждаются 25 городских школ, и пока известно, что за счет дотаций госбюджета в этом году отремонтируют только четыре из них. Беда в том, что из-за бюджетной политики федерального центра у муниципалитетов и регионов остается лишь малая доля налогов. Их критически не хватает на строительство социальных объектов. А цена детсада – миллион рублей на одного ребенка, школы – и того больше. И, кажется, из-за той ситуации, в которой оказалась страна, на стройки и на ремонты будет выделяться все меньше денег.
Кстати, о школах. В одной из самых престижных в Липецке случился скандал: мать ученика пожаловалась на травлю со стороны детей и учителя. Женщина считает, что травля началась, когда она отказалась оплачивать дополнительные занятия. Другой конфликт не смог разрулить даже суд, поэтому «Дважды уволенный директор липецкой школы готов еще раз попытаться восстановится в должности».
Ну и ну!
«Липчанка приютила семь кошек: соседи потребовали их выселить и компенсацию в 250 000 рублей каждому». Суд запретил женщине содержать в своей квартире более трех кошек или собак одновременно.
«Слесарь автомастерской продал «Фольксваген» клиентки: она узнала об этом от покупателя машины». Возможно, слесарь решил, что раз за оставленным еще весной в сервисе автомобилем никто не пришел и осенью, значит, он никому не нужен.
«Бывшему сотруднику ДПС дали 7 лет колонии за вымогательство взятки с трезвого водителя». А другого трезвенника медики ошибочно записали в пьяницы и отказали в продлении водительских прав. Но герой этой публикации добился восстановления репутации и удаления из электронной базы своих данных как алкоголика.
Ну, и на посошок: в РФ хотят вернуться к тому, с чем боролись последние лет двадцать – к уличной торговле. Правительство страны в качестве меры поддержки мелких товаропроизводителей и сдерживания роста цен на продукты готово сделать из любого места с высоким трафиком базарную толкучку. Итак, «Назад в 90-е? В Липецкой области у магазинов снова могут появиться торговые развалы».
– А кто будет проверять качество и безопасность продукции? В торговых сетях невозможно купить просроченную молочку. Вот она и пойдет «фермерам» да бабкам, которые в кислую капусту сыпят глютамат натрия для вкуса и лимонную кислоту для кислинки. А барыги, как на рынке 15 мкрн селедку в бочках будут продавать с бензоатом натрия, который убивает микрофлору кишечника. Зато такая селедка может храниться годами, – написал один наш читатель.
– Наивно полагать, что будет дешевле у тех, кто продает с рук. Сдерживание цен! Ой, не смешите людей. На рынке перед Новым годом купила мандарины за 120 р, кислые, а в Пятёрочке купила для пробы несколько штук за 69 р, сладкие, вкусные, так и покупала всю зиму мандарины в магазине, где они были дешевле и вкуснее. На месте правительства я бы лучше регулировали цены в магазинах, на продукты, а не открывала частные развалы, где будет дороже, это будут перекупщики без медкнижек, – поддержал это мнение другой комментатор.
«Отсутствие жалоб со стороны населения – лучшая награда за наш труд!» © «Афоня»
В понедельник утром жители микрорайона «Европейский» были вынуждены собирать детей в ясли, сады и школы и собираться сами в потемках. Без завтрака, без утреннего туалета, без горячей и холодной воды, без лифтов это было делать проблематично: в новом высотном районе все коммунальные удобства зависят от работы электрооборудования. Хорошо еще, что на улице было всего минус 4, и постепенно остывающие радиаторы позволяли держаться теплу в квартирах.
«Занятия в школе микрорайона «Европейский» были отменены из-за отсутствия света», а чтобы накормить детей в садике, пришлось везти им еду в термоемкостях. Аварийное отключение случилось на какой-то из пяти подстанций, до сих пор принадлежащих давно обанкротившемуся ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М». Так как электросетевое хозяйство всего района попало в конкурсную массу обанкротившегося застройщика, ключи от подстанций были у конкурсного управляющего, который, по данным мэрии, обеспечил допуск аварийной бригады энергетиков на объект только в 08:50.
– Как может целый микрорайон быть запитан от подстанций обанкротившегося уже несколько лет назад застройщика? Вот это работа мэрии! Ни за что не отвечать! Зачем администрация нам нужна? Матом ругаться? – возмутился Житель, мнение которого было не единичным.
Но мэрия, как оказалось, в этой ситуации ни при чем: так устроено законодательство, что сети обанкротившегося предприятия будут несколько раз выставлять на торги. Если в итоге ими никто не заинтересуется, их просто так отдадут мэрии. Уже как бесхозяйное имущество. О том, как так вышло, что вот уже шестой год подряд соцобъекты и жители в этом районе живут как на пороховой бочке, можно прочитать в публикации «Конкурсный управляющий попытается продать проблемные электросети микрорайона «Европейский».
Хорошо, что этой ситуацией озаботились прокуратура и Следственный комитет. Очевидно, внимание силовиков будет той самой вожжой, которая не даст конкурсному управляющему спать в хомуте. Но все же на один вопрос GOROD48 ответа так и не получил: как так вышло, что новые детсад и школу запитали через проблемные подстанции?
А 1 февраля случился «Потоп на Папина». Из-за лопнувшей 300-миллиметровой трубы без воды на полдня остались почти 10 тысяч жильцов 115 домов на 16 улицах Липецка! Воды также не было в 17-й и 72-й школах, в 119-м детском саду и яслях при нем, в роддоме. Было весьма интересно наблюдать по уличным видеокамерам, как зимой течет вода по дороге, как рассекают ее потоки автомобили и как работают аварийные бригады гарантирующего поставщика, ООО «РВК-Липецк». Тот самый, известный всем слесарь Афоня говорил, что «струйка воды толщиной в одну спичку даёт утечку двести литров в сутки». А сколько питьевой воды утекло по улице Папина в этот день, не знает никто!
Примечательно, что вот уже вторую неделю GOROD48 не может получить информацию от руководителя этой организации, взявшей в концессию всю систему водоснабжения и канализации Липецка, а также МУП «ЛиСА», о конкретных планах по капремонтам этого хозяйства на этот год. Какие объекты и сети подпадут под замену, сколько на это будет выделено средств, не станет ли «РВК» перекапывать осенью те улицы, которые весной и летом отремонтирует управление главного смотрителя мэрии?
На этой неделе, кстати, «Начальник управления благоустройства администрации Липецка снова получил предостережение за гололёд». От полиции. Но почему снова? Потому что в январе Дмитрию Пушилину за скользкие тротуары и дороги предостережение объявляла прокуратура. Ну, как тут еще раз не вспомнить Афоню: «На вид у меня есть. У меня еще «строгого с предупреждением» нет».
Да, дороги в Липецке пока муниципальные. А вот все остальное… Вода, канализация и городские очистные – в концессии «Росводоканала», имущество МУП «Горэлектросеть» продано «Россетям», за муниципалитетом остались только котельные и теплосети на Соколе и Сырском Руднике – остальные отданы за долги «Квадре». В концессию отданы даже трамвайные рельсы и вагоны. А на этой неделе стало известно, что в аренду на 30 лет сдали и липецкий аэропорт!
С тех пор как принят на работу нематерящийся прораб
не передать проблем на стройке масштаб
На этой неделе «Известный архитектор решил выйти из Общественной палаты Липецка» после 15-ти лет работы в ней. У Сергея Сошникова, соавтора архитектурного облика площади Петра Великого, лопнуло терпение по причине «крайней неэффективность деятельности возглавляемой мною секции по вопросам градостроительства и культуры». В своем заявлении он отметил отсутствие специалистов с профильным образованием в областных и городских органах градостроительства и архитектуры, а также раскритиковал недавно принятый генеральный план Липецка.
– Характерно, что утвержденную подправленную редакцию генерального плана Липецка не удосужились показать и обсудить не только с населением города и архитектурным сообществом, но и с Общественной палатой областного центра. С годами начинаешь ценить время, а тратить его на бесполезные дела становится жалко, – заявил GOROD48 Сергей Сошников.
– Это не заявление, а развернутое обозрение ситуации по проблемам городского строительства и проблемах в городе. Городу нужны грамотные специалисты и грамотные решения, а видим мы следы уходящей славы города металлургов и зелёного города курорта с благоухающими садами и прекраснейшими парками с чистыми реками, – написала Гостья1.
– Сошников смелый и честный человек, душой болеющий за Липецк, в противовес действующей власти, поощряющей точечную застройку города и делая его безликим, – поддержала Клара.
О последнем примере точечной застройки GOROD48 написал в публикации о реновации целого квартала в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова. Еще летом 2020 года тогда первый вице-мэр Липецка Константин Востриков заявил, что стоит задача единого стиля застройки этой территории. Но что-то пошло не так: новый инвестор, ООО «Спецфундаментстрой», получил этот район с уже двумя возведенными разными застройщиками домами - в 10 и в 14 этажей. Поэтому компания была вынуждена верстать свои планы по застройке с учетом этой ситуации. Гендиректор СЗ «СФС» Евгений Сыров намерен возвести детский сад и пять новых домов, в которые переселят часть жильцов определенных под снос 22 старых двухэтажек. Четыре новостройки будут 14-этажными. А «На улице Гагарина построят дом 240-метровой длины – он станет лицом нового квартала». В нем будет 20 подъездов. Максимальное количество этажей в секции – 10. Для заезда к подъездам, окна которых будут выходить во двор, проектом предусмотрены арки.
Общая площадь всех домов новой застройки – 72 тысячи кв. м. Но если бы состоялся предложенный пятью годам ранее мэрии проект воронежского ГК «Крайс», то все было бы гораздо хуже, ведь он предполагал появление жилого комплекса в 5-17 этажей общей площадью в 300 тысяч кв.м.
– Посмотрите на застройку других городов. Там выше 3-5 этажей не строят. А у нас центральные улицы какие-то небоскрёбы и мало того стены во всю улицу. Чем мы хуже их? – написал некий Гость, забывший назвать города, где строят пятиэтажки.
– Представляю ОДН в этом доме, – ужаснулась Горожанка.
При росте цен нас утешает,
что хоть зарплата не растёт
Кстати, об ОДН. Самой обсуждаемой публикацией пятницы стал рассказ старшего по дому Александра Бабина. «Я свел платеж по ОДН в ноль за пять месяцев», заявил управдом и предоставил GOROD48 алгоритм по снижению вернувшегося платежа. Опрошенные нами эксперты, кстати, во многом согласны с практичными советами Бабина. Поэтому их стоило бы изучить старшим по подъездам и управдомам, ведь жильцы многоэтажек, оборудованных общедомовыми приборами учета, получат счета за ОДН кто в феврале, кто в марте сразу за четыре последних месяца 2022 года. И кто-то взвоет, увидев суммы в такой платежке.
Напомним еще раз: ОДН складывается из разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний квартирных счетчиков и платы по нормативу на жильцов квартир, где счетчиков нет. Но есть те, кто живет по принципу «не обманешь – не проживешь». Кто-то фальсифицирует данные счетчиков, кто-то находит возможность подключиться к внутридомовым сетям в обход приборов учета, кто-то живет впятером в квартире без счетчиков, в которой зарегистрирован один человек, и, соответственно, недоплачивает по нормативу … А общедомовой счетчик не обманешь, он тикает, фиксируя всю воду и весь свет, израсходованные в доме. Искать мошенников и воров в мэрии не собираются, ссылаясь на то, что это – не их дело, а конфликтовать с проблемными соседями готовы не все.
GOROD48 спросил у липчан: «Что вы знаете про новые правила начисления ОДН?» Оказалось, ничего. А потому народ в общей массе отнесется к изменению правил оплаты общедомовых нужд как к неизбежному злу.
– Ничего не понимаю. Каждый месяц оплачиваю ОДН. За электричество выходят внушительные суммы в 300 и более рублей. Почему платить будем дважды? – спросила Липчанка.
– Липчанка, вы сейчас платите в статье ОДН за общедомовое имущество по нормативу. А теперь по фактическому потреблению соразмерно площади жилья в собственности. Если в подвале протечка воды, если кто-то невовремя передает показания счетчика (и это влияет на общедомовые приборы), если старые лампы в подъезде, то плата по факту станет выше. Т.е. чем старше дом, чем больше в нем дореволюционного оборудования, тем больше по карману это будет бить жильцам. Чиновники хотят, чтобы собственники сами выявили неплательщиков, утечки, протечки, несоответствие прописанных и реально проживающих без счетчиков, – ответил ей кто-то из наших комментаторов.
Послать бы наше руководство
навстречу пожеланьям масс!
В Липецке – много других проблем, которые не были решены за последние 15-20 лет и рискуют не быть решенными и в будущем. Например, «На Соколе не осталось безопасных пешеходных мостов». Самый популярный из них, на улице 40 лет Октября, официально признан аварийным, два других опасны де-факто – по улице 2-я Карла Либкнехта и по улице Северной. Вместо того, чтобы построить с нуля новые или же отремонтировать те, что есть, департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии установил возле них информационные таблички с запретом на пользование.
Двадцать лет бытовой мусор из Липецка вывозили для переработки и утилизации на окраину города – полигон «Центролит». Мощности полигона в районе Сырского Рудника себя исчерпали – свалка будет работать до весны 2024 года. Строительством и эксплуатацией нового полигона займется концессионер ООО «СтройСельхозГарант». Экотехнопарк – так по-модному называется место утилизации мусора, появится неподалеку от села Никольское Липецкого района. На время строительства нового полигона мусор из Липецка будут вывозить в Хлевенский район.
«Школы Липецка перегружены почти на треть». К концу 2024 года в городе должны построить две школы-гиганта: на 1224 и на 1500 мест, но это не решит проблему, ведь в незамедлительном капитальном ремонте нуждаются 25 городских школ, и пока известно, что за счет дотаций госбюджета в этом году отремонтируют только четыре из них. Беда в том, что из-за бюджетной политики федерального центра у муниципалитетов и регионов остается лишь малая доля налогов. Их критически не хватает на строительство социальных объектов. А цена детсада – миллион рублей на одного ребенка, школы – и того больше. И, кажется, из-за той ситуации, в которой оказалась страна, на стройки и на ремонты будет выделяться все меньше денег.
Кстати, о школах. В одной из самых престижных в Липецке случился скандал: мать ученика пожаловалась на травлю со стороны детей и учителя. Женщина считает, что травля началась, когда она отказалась оплачивать дополнительные занятия. Другой конфликт не смог разрулить даже суд, поэтому «Дважды уволенный директор липецкой школы готов еще раз попытаться восстановится в должности».
Ну и ну!
«Липчанка приютила семь кошек: соседи потребовали их выселить и компенсацию в 250 000 рублей каждому». Суд запретил женщине содержать в своей квартире более трех кошек или собак одновременно.
«Слесарь автомастерской продал «Фольксваген» клиентки: она узнала об этом от покупателя машины». Возможно, слесарь решил, что раз за оставленным еще весной в сервисе автомобилем никто не пришел и осенью, значит, он никому не нужен.
«Бывшему сотруднику ДПС дали 7 лет колонии за вымогательство взятки с трезвого водителя». А другого трезвенника медики ошибочно записали в пьяницы и отказали в продлении водительских прав. Но герой этой публикации добился восстановления репутации и удаления из электронной базы своих данных как алкоголика.
Ну, и на посошок: в РФ хотят вернуться к тому, с чем боролись последние лет двадцать – к уличной торговле. Правительство страны в качестве меры поддержки мелких товаропроизводителей и сдерживания роста цен на продукты готово сделать из любого места с высоким трафиком базарную толкучку. Итак, «Назад в 90-е? В Липецкой области у магазинов снова могут появиться торговые развалы».
– А кто будет проверять качество и безопасность продукции? В торговых сетях невозможно купить просроченную молочку. Вот она и пойдет «фермерам» да бабкам, которые в кислую капусту сыпят глютамат натрия для вкуса и лимонную кислоту для кислинки. А барыги, как на рынке 15 мкрн селедку в бочках будут продавать с бензоатом натрия, который убивает микрофлору кишечника. Зато такая селедка может храниться годами, – написал один наш читатель.
– Наивно полагать, что будет дешевле у тех, кто продает с рук. Сдерживание цен! Ой, не смешите людей. На рынке перед Новым годом купила мандарины за 120 р, кислые, а в Пятёрочке купила для пробы несколько штук за 69 р, сладкие, вкусные, так и покупала всю зиму мандарины в магазине, где они были дешевле и вкуснее. На месте правительства я бы лучше регулировали цены в магазинах, на продукты, а не открывала частные развалы, где будет дороже, это будут перекупщики без медкнижек, – поддержал это мнение другой комментатор.
312
#сети #ОДН #архитектура #комплексная застройка #образование #конфликт #мост #вымогательство #уличная торговля
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11.12.2022 08:00Неделя 48