Общество

сегодня, 09:30

Начальник управления благоустройства администрации Липецка снова получил предостережение за гололёд

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#гололёд
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Начальник управления благоустройства администрации Липецка снова получил предостережение за гололёд

На этот раз - от полиции.

На улицах Папина и Московской Госавтоинспекция Липецка обнаружила нарушения требований содержания улично-дорожной сети в результате повреждения коммунальных сетей.

«Причиной обледенения дорожного полотна послужил прорыв труб при отрицательной температуре воздуха. В отдел ГИБДД УМВД России по Липецку был приглашен начальник управления благоустройства администрации Липецка Дмитрий Пушилин. В адрес учреждения начальником ОГИБДД УМВД России по Липецку Олегом Володиным объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области дорожного движения», - сообщает пресс-служба полиции. 

Напомним, 19 января начальник управления благоустройства Липецка уже  получал предупреждение от прокурора за скользкие дороги. Тогда его предупредили о недопустимости нарушения сроков проведения работ по очистке автомобильных дорог и прилегающих территорий от снега, а также работ по устранению гололеда.

«Руководитель учреждения предупреждён о возможности привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в случае выявления несоответствий эксплуатационного состояния дорог предъявляемым в зимний период требованиям. Своевременность принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле прокуратуры Советского района Липецка», - ранее отметили в прокуратуре. 

В условиях гололёда Госавтоинспекция Липецка призывает водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.
8 853
#гололёд
3

Комментарии (8)

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ЛИПЧАНИН

3 минуты назад
Зарплата в 50 тыс рублей в месяц + доставка рабочих служебным транспортом до дома + горячее питание в обеденные часы решат раз и навсегда проблему с гололедом и уборкой в городе !
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Трудно сейчас работать

4 минуты назад
Нельзя никого наказывать - кругом одна родня.
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Нехватка управленческого состава.

20 минут назад
Раньше в течении месяца 2 предупреждения это ВОЛЧИЙ БИЛЕТ. Темболее такая должность.
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Нонка

32 минуты назад
И ч о дальше? Самим не смешно? Предупреждения "вручаете", а результатов ноль. Стыдобище!
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Вася

37 минут назад
Лучше-бы Олег Володин протокол на юридическое лицо составил и наложил штраф 300 тысяч рублей. А этой бумажкой можно подътереться.
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МестныйЯ

38 минут назад
Дайте ему сразу пачку предостережений от разных организаций - будет их в рамочки облагораживать под стекло, чтобы было удобнее на каждую ложить крепежную фурнитуру (болт)
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60+

48 минут назад
Видно ему ваши предупреждения как мёртвому припарка !
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Какое по счету?

сегодня, 09:42
ОДНИМ БОЛЬШЕ ОДНИМ МЕНЬШЕ НЕ ЧЕГО СТРАШНОГО. После представления о мыть это представление пришлось в ресторане закрытого типа.
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