Общество
сегодня, 09:30
Начальник управления благоустройства администрации Липецка снова получил предостережение за гололёд
На этот раз - от полиции.
На улицах Папина и Московской Госавтоинспекция Липецка обнаружила нарушения требований содержания улично-дорожной сети в результате повреждения коммунальных сетей.
«Причиной обледенения дорожного полотна послужил прорыв труб при отрицательной температуре воздуха. В отдел ГИБДД УМВД России по Липецку был приглашен начальник управления благоустройства администрации Липецка Дмитрий Пушилин. В адрес учреждения начальником ОГИБДД УМВД России по Липецку Олегом Володиным объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области дорожного движения», - сообщает пресс-служба полиции.
Напомним, 19 января начальник управления благоустройства Липецка уже получал предупреждение от прокурора за скользкие дороги. Тогда его предупредили о недопустимости нарушения сроков проведения работ по очистке автомобильных дорог и прилегающих территорий от снега, а также работ по устранению гололеда.
«Руководитель учреждения предупреждён о возможности привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в случае выявления несоответствий эксплуатационного состояния дорог предъявляемым в зимний период требованиям. Своевременность принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле прокуратуры Советского района Липецка», - ранее отметили в прокуратуре.
В условиях гололёда Госавтоинспекция Липецка призывает водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.
«Причиной обледенения дорожного полотна послужил прорыв труб при отрицательной температуре воздуха. В отдел ГИБДД УМВД России по Липецку был приглашен начальник управления благоустройства администрации Липецка Дмитрий Пушилин. В адрес учреждения начальником ОГИБДД УМВД России по Липецку Олегом Володиным объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области дорожного движения», - сообщает пресс-служба полиции.
Напомним, 19 января начальник управления благоустройства Липецка уже получал предупреждение от прокурора за скользкие дороги. Тогда его предупредили о недопустимости нарушения сроков проведения работ по очистке автомобильных дорог и прилегающих территорий от снега, а также работ по устранению гололеда.
«Руководитель учреждения предупреждён о возможности привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в случае выявления несоответствий эксплуатационного состояния дорог предъявляемым в зимний период требованиям. Своевременность принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле прокуратуры Советского района Липецка», - ранее отметили в прокуратуре.
В условиях гололёда Госавтоинспекция Липецка призывает водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.
ЛИПЧАНИН
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