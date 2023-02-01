Бывшему сотруднику ДПС дали 7 лет колонии за вымогательство взятки с трезвого водителя

Получивший взятку полицейский был уволен по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Липецкий районный суд вынес приговор бывшему полицейскому - сотруднику ДПС ОГИББД МО МВД России «Чаплыгинский» за вымогательство и получение взятки.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во время дежурства 26 января 2021 года сотрудник ДПС остановил автомобиль «КамАЗ» и составил на водителя протокол за невыполнение требования об остановке транспортного средства.



Водитель был трезв, но инспектор пригрозил ему составить протокол ещё и за управление машиной в состоянии опьянения, если тот не передаст взятку в 30 тысяч рублей.



По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, водитель грузового автомобиля передал полицейскому снятые в банкомате деньги и сообщил о произошедшем его коллегам из службы собственной безопасности регионального УМВД России.



«Факт противоправного деяния коррупционной направленности был выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области. Сотрудник был уволен по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Подсудимый вину не признал. Тем не менее, по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя, в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки» бывшего полицейского приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной со службой в правоохранительных органах сроком на 5 лет.



Приговор ещё не вступил в силу.