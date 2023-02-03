Общество

сегодня, 10:05

Липецкий гражданский аэропорт сдан в аренду на 30 лет

15 2921
#Липецкий аэропорт
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Липецкий гражданский аэропорт сдан в аренду на 30 лет

Группа компаний «Аэрофьюэлз» планирует инвестировать в развитие авиагавани до полумиллиарда рублей.

В конкурсе на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Липецкой области и закрепленного у него на праве управления для осуществления аэропортовой деятельности за ОГКП «Липецкий аэропорт», победило дочернее предприятие группы компаний «Аэрофьюэлз». 

После получения компанией сертификата оператора аэродрома и снятия ограничений на полеты аэропорт начнет функционировать как ООО «Международный аэропорт Липецк». 

– Срок аренды – 30 лет. Приход инвестора исключит ежегодные затраты областного бюджета на функционирование аэропорта. Представители ГК «Аэрофьюэлз» планирует инвестировать в развитие липецкой авиагавани до 500 млн рублей. На эти средства должен быть модернизирован топливозаправочный комплекс в соответствии с российскими и международными стандартами, приобретено специализированное оборудование. Приобретет современный вид фасад аэропорта. В планах инвестора – перевод всех сотрудников действующего предприятия в штат нового оператора, создание дополнительных рабочих мест, увеличение пассажиропотока до 300 тысяч в год при условии возобновления работы аэропорта и отсутствии форс-мажорных обстоятельств, – сообщили GOROD48 в правительстве Липецкой области. 

Повысить качество предоставляемых услуг в ООО «Международный аэропорт Липецк» планируют за счет привлечения новых авиакомпаний-перевозчиков, эксплуатирующих воздушные суда большой вместимости, расширения географии полетов и увеличения количества авиарейсов. Рассматриваются варианты привлечения лоукостеров для снижения стоимости авиабилетов.  

Помимо вложений инвестора, в 2024-2027 годах Минтрансом РФ будут проведены работы по реконструкции и строительству ряда федеральных объектов на территории аэропорта. После разработки проектно-сметной документации обновление ждет существующую рулежную дорожку и перрон, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, патрульную дорогу, а также периметровое ограждение с техническими средствами охраны и контрольно-пропускным пунктом. Из нового на территории аэропорта появятся перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения. На эти цели в Федеральной адресной инвестиционной программе в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры аэропорта предусмотрено почти три млрд рублей. 

P.S. ГК «Аэрофьюэлз» – один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России. В последние годы одним из приоритетных направлений деятельности ГК стало развитие и модернизация региональных аэропортовых комплексов. Яркие примеры – международные аэропорты Кургана и Чебоксар. В Кургане за счет средств инвестора уже завершена реконструкция аэровокзала с обустройством зала внутренних авиалиний, бизнес-зала, боулинг клуба и кафе. В Чебоксарах подобная работа началась в 2021 году.

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прежний вид аэропорта в Чебоксарах...

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... таким он станет после реконструкции   

За несколько лет оба международных аэропорта привлекли новых авиаперевозчиков, расширили географию полетов, увеличили частоту рейсов и пассажиропоток. Так, пассажиропоток аэропорта Кургана увеличился с 40 до 160 тысяч пассажиров в год, Чебоксарский аэропорт побил рекорд 1980 года, увеличив с 2016 года пассажиропоток со 160 до 460 тысяч пассажиров в год.

фото: правительство Липецкой области
 
15 2921
#Липецкий аэропорт
6

Комментарии (15)

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ваха

7 минут назад
Сейчас под все аренды , концессии наберут кредитов и будет администрация потом по уши в долгах расплачиваться лет 200
ответить

Правда

12 минут назад
Эти партийцы всё разбазарили.
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Прикольно

23 минуты назад
По-тихому и без суеты)))
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Коммунисты

35 минут назад
мы против!
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Димок

36 минут назад
Ну вот и сольёт зам нового генерала.
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Работник огкп

40 минут назад
Ну наконец то сбылась мечта ВА. Теперь то он людей много позволит. И главное всё по закону
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Коммунист

54 минуты назад
Местный, это все что нужно знать о капитализме...
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Вопрос

сегодня, 10:41
Зачем нам нужны мэрия, областная власть, советы, департаменты и т.д., если они все в концессию и аренду отдали? Ленточки перерезать? Так их и без них есть кому. А! Зарплату грести!
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Леопольд VIII

сегодня, 10:33
крепостное право на правах концессии осталось немного?
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Безмасочник

сегодня, 10:32
Это всё не планы, а мечты. А у меня мечта - делать покос на бывшей взлётке, когда аэропорт превратят в птицефабрику.
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