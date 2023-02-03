Липецкий гражданский аэропорт сдан в аренду на 30 лет

Группа компаний «Аэрофьюэлз» планирует инвестировать в развитие авиагавани до полумиллиарда рублей.

фото: правительство Липецкой области

В конкурсе на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Липецкой области и закрепленного у него на праве управления для осуществления аэропортовой деятельности за ОГКП «Липецкий аэропорт», победило дочернее предприятие группы компаний «Аэрофьюэлз».После получения компанией сертификата оператора аэродрома и снятия ограничений на полеты аэропорт начнет функционировать как ООО «Международный аэропорт Липецк».– Срок аренды – 30 лет. Приход инвестора исключит ежегодные затраты областного бюджета на функционирование аэропорта. Представители ГК «Аэрофьюэлз» планирует инвестировать в развитие липецкой авиагавани до 500 млн рублей. На эти средства должен быть модернизирован топливозаправочный комплекс в соответствии с российскими и международными стандартами, приобретено специализированное оборудование. Приобретет современный вид фасад аэропорта. В планах инвестора – перевод всех сотрудников действующего предприятия в штат нового оператора, создание дополнительных рабочих мест, увеличение пассажиропотока до 300 тысяч в год при условии возобновления работы аэропорта и отсутствии форс-мажорных обстоятельств, – сообщили GOROD48 в правительстве Липецкой области.Повысить качество предоставляемых услуг в ООО «Международный аэропорт Липецк» планируют за счет привлечения новых авиакомпаний-перевозчиков, эксплуатирующих воздушные суда большой вместимости, расширения географии полетов и увеличения количества авиарейсов. Рассматриваются варианты привлечения лоукостеров для снижения стоимости авиабилетов.Помимо вложений инвестора, в 2024-2027 годах Минтрансом РФ будут проведены работы по реконструкции и строительству ряда федеральных объектов на территории аэропорта. После разработки проектно-сметной документации обновление ждет существующую рулежную дорожку и перрон, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, патрульную дорогу, а также периметровое ограждение с техническими средствами охраны и контрольно-пропускным пунктом. Из нового на территории аэропорта появятся перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения. На эти цели в Федеральной адресной инвестиционной программе в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры аэропорта предусмотрено почти три млрд рублей.ГК «Аэрофьюэлз» – один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России. В последние годы одним из приоритетных направлений деятельности ГК стало развитие и модернизация региональных аэропортовых комплексов. Яркие примеры – международные аэропорты Кургана и Чебоксар. В Кургане за счет средств инвестора уже завершена реконструкция аэровокзала с обустройством зала внутренних авиалиний, бизнес-зала, боулинг клуба и кафе. В Чебоксарах подобная работа началась в 2021 году.За несколько лет оба международных аэропорта привлекли новых авиаперевозчиков, расширили географию полетов, увеличили частоту рейсов и пассажиропоток. Так, пассажиропоток аэропорта Кургана увеличился с 40 до 160 тысяч пассажиров в год, Чебоксарский аэропорт побил рекорд 1980 года, увеличив с 2016 года пассажиропоток со 160 до 460 тысяч пассажиров в год.