Общество

31 минуту назад

Начальник управления благоустройства Липецка получил предупреждение от прокурора за скользкие дороги

3 527
#гололёд #наледь
2
Начальник управления благоустройства Липецка получил предупреждение от прокурора за скользкие дороги
Прокурор Советского района Липецка Сергей Савенков в связи с неблагоприятными погодными условиями, затрудняющими дорожное движение, объявил предостережение начальнику МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрию Пушилину. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Начальника муниципального бюджетного учреждения предупредили о недопустимости нарушения сроков проведения работ по очистке автомобильных дорог и прилегающих территорий от снега, а также работ по устранению гололеда.

«Руководитель учреждения предупреждён о возможности привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в случае выявления несоответствий эксплуатационного состояния дорог предъявляемым в зимний период требованиям. Своевременность принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле прокуратуры района», - отметили в прокуратуре. 


3 527
#гололёд #наледь
2

Комментарии (4)

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Одним больше одним меньше. Не чего страшного.

11 минут назад
КАКОЕ ПО СЧЕТУ???????
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ваха

11 минут назад
Зато у нас теперь министры Министерство Липецкой области но чуть больше миллиона человек населения
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Ветеран

17 минут назад
Слишком мягкое наказание за игнорирование своих служебных обязанностей.
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