Начальник управления благоустройства Липецка получил предупреждение от прокурора за скользкие дороги

Прокурор Советского района Липецка Сергей Савенков в связи с неблагоприятными погодными условиями, затрудняющими дорожное движение, объявил предостережение начальнику МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрию Пушилину. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Начальника муниципального бюджетного учреждения предупредили о недопустимости нарушения сроков проведения работ по очистке автомобильных дорог и прилегающих территорий от снега, а также работ по устранению гололеда.



«Руководитель учреждения предупреждён о возможности привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в случае выявления несоответствий эксплуатационного состояния дорог предъявляемым в зимний период требованиям. Своевременность принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле прокуратуры района», - отметили в прокуратуре.





