Дважды уволенный директор липецкой школы готов еще раз попытаться восстановится в должности

В мэрии Липецка считаю его увольнения законными.

Бывший директор школы №63 Липецка Максим Крапивин позвонил в редакцию GOROD48 и сообщил, что 31 января его уволили с должности уже во второй раз. В первый раз департамент образования мэрии расторг с ним трудовые отношения 1 октября 2020 года, но после череды судов Максим Крапивин восстановился в должности 30 января этого года. Однако директорствовать ему позволили всего день.В 2017 году глава Липецка Сергей Иванов пригласил директора лебедянской школы №3 Максима Крапивина возглавить 63-ю школу, заменить 70-летнего Андрея Миловидова. Максим Крапивин переехал в Липецк с женой и двумя детьми, за лето раззнакомился с новым педагогическим коллективом и 1 сентября провел в школе первую свою линейку. А 1 октября 2020 года его вызвали в департамент образования мэрии и вручили два приказа об увольнении на выбор – по собственному желанию и по статье 278-й Трудового кодекса РФ. Увольняться по собственному он не захотел, и его уволили по статье.Максим Крапивин почему-то не стал вдаваться в формальные детали увольнения, сосредоточившись на неформальных. По его словам, с ним расстались по политическим причинам.– В сентябре 2020 года в Липецке выбирали новый состав горсовета. По округу, где находится 63-я школа, на перевыборы в очередной раз Светлана Бессонова от «Единой России». Как-то я зашел на избирательный участок в нашей школе и заметил, что кресло заслоняет от видеокамеры сейф, в котором хранились бюллетени для досрочного голосования. Я велел поставить этот сейф так, чтобы он попадал в поле обзора камеры, чтобы предотвратить возможный вброс бюллетеней в пользу кого-то из кандидатов – у меня была информация, что такое возможно. И мне тут же позвонила Светлана Бессонова с угрозами, что в Липецке я больше работать не буду. Когда закончились выборы, меня пригласили в департамент образования и уволили.Максим Крапивин считает, что уволили его зря. По его словам, в школе повысилась успеваемость, были отремонтированы кровля здания, спортзал, санузлы. Если при предыдущем директоре школа зарабатывала до 600 тысяч рублей, то при нем стала получать от коммерческой деятельности более 2,8 миллиона. «И это притом, что стоимость платных услуг не выросла ни на копейку!» – подчеркивает Максим Крапивин, сам, кстати, член «Единой России», депутат Лебедянского горсовета созыва 2015-2020 годов.В конце 2020 года Крапивин подал иск в Советский районный суд о восстановлении на работе. Ему отказали в первой инстанции и в апелляционной. На его сторону встал кассационный суд в Саратове, направивший гражданское дело на пересмотр в Липецк. И вот в прошлую пятницу, 27 января, Советский районный суд восстановил Крапивина в должности директора 63-й школы, предписав взыскать с городского департамента образования в его пользу 908,8 тысячи рублей – зарплату за два года вынужденного прогула.– Уже 31 января меня пригласили в департамент и снова уволили – по той же 278-й статье Трудового кодекса, – говорит Максим Крапивин.В ближайших планах Максима Крапивина – обжаловать второе увольнение в Верховном суде РФ.Мы обратились к вице-спикеру городского Совета Светлане Бессоновой и департамент образования мэрии с просьбой прокомментировать рассказ дважды экс-директора 63-й школы.Светлана Бессонова является старейшим депутатом горсовета – она избиралась во все его созывы в постсоветское время. Она отрицает, что угрожала Максиму Крапивину увольнением. Светлана Бессонова уверяет, что в о время избирательной компании 2020 года всего раз общалась с директором 63-й школы в его кабинете. Ни о каком готовящемся вбросе бюллетеней на последних выборах, по ее словам, ей ничего не известно.– Я всегда шла на выборы по этому округу. Для своих избирателей я человек не новый. Мне доверяют, раз я всегда выигрывала выборы. На последних, в 2020 году, победила с отрывом в 490 голосов от своего ближайшего конкурента Сергея Ткаченко, на тот момент действующего депутата горсовета. Всего тогда на выборы пришли немногим больше двух тысяч человек. Уверяю вас как человек знающий – вбросить без последствий 500 бюллетеней на выборах депутата горсовета невозможно!В департаменте образования мэрии GOROD48 сообщили, что основанием для увольнения Максима Крапивина послужили результаты проверки школы. Комиссия департамента выявила несколько нарушений директором действующего законодательства. Ему в вину поставили прием на работу близких родственников (жены и брата) без уведомления об этом департамента образования.– Брат был принят Максимом Крапивиным на должность заместителя директора без учета обязательных требований к квалификации по должности, что регламентировано Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. К тому же функциональные обязанности этого завуча частично дублировались с обязанностями, относящимися к должности завхоза. На момент проверки брат директора школы отсутствовал на рабочем месте по неизвестным причинам. Прием на работу жены был осуществлен с нарушениями действующего трудового законодательства: по должности, не предусмотренной штатным расписанием, и без полного пакета документов. Во время проверки жена директора школы отсутствовала на рабочем месте по неизвестным причинам, – сообщила пресс-служба департамента образования.По данным ведомства, Максим Крапивин создал и иные незаконные преференций близким родственникам. Например, установил им необоснованные выплаты за интенсивность труда в размере, не предусмотренном положением по оплате труда учреждения. Также директор школы регулярно выплачивал родственникам крупные премии.– Данные обстоятельства свидетельствовали о необъективном и неэффективном административном и финансовом управлении школой, подтверждали наличие конфликта интересов, что запрещено федеральным антикоррупционным законодательством, – резюмировали в департаменте образования.