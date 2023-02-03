«Я свел платеж по ОДН в ноль за пять месяцев»: липчанин разработал памятку по снижению вернувшегося платежа

Эксперты во многом согласны с управдомом, но считают, что его прежний опыт нужно обкатать на современных реалиях.

Александр Бабин сам позвонил в редакцию GOROD48 с предложением поделиться своей памяткой по снижению платы за общедомовые нужды. Разработал он ее восемь лет назад, как раз в то время, когда счета за ОДН начали, временами, превышать платежи по квартирным счетчикам.Это уже потом оплату общедомовых нужд переложили на плечи управляющих компаний (в надежде, что они вложатся в энергосбережение) и пять лет о ней не вспоминали. И вот липчане снова получат полузабытые «ОДН». Оплачивать сверхнормативные расходы на общедомовые нужды нам с вами придется в феврале. Причем сразу за четыре последних месяца 2022 года. 1 сентября 2022 года вступило с силу постановление правительства России № 92. Заметим, что нововведение касается только тех, в чьих домах есть общедомовые приборы учета.Платеж за общедомовые нужды складывается из разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний квартирных счетчиков и платы по нормативу на жильцов квартир, где счетчиков нет. В идеале ОДН — не такая уж затратная статья. Несколько ведер воды на мытье полов в подъездах, траты на лампочки в общих коридорах (все чаще они энергосберегающие), насосы, да лифт и то не везде. На деле же суммы могут быть весьма внушительными.В 2013 году соседи выбрали Александра Бабина старшим по дому. И он объявил войну тратам на ОДН. Управдом выделил почти два десятка правил, позволяющих не переплачивать.Во-первых, следует правильно передавать показания счетчиков. Снимать их надо 23 числа, так как в этот день снимаются показания с общедомовых приборов учета. В противном случае вы частично дважды оплачиваете ресурс. Например, вы сняли показания 15 числа, плата за следующие до 23 числа восемь дней перейдет в плату за ОДН, а в следующем месяце за эти же восемь дней вы заплатите еще раз.Передавать показания за ресурс, необходимо не округляя, а со всеми цифрами после запятой, чтобы также дважды платить. В доме у Александра Бабина дело было поставлено именно так. Соседи передавали точные показания старшим по подъезду, а они отдавали ему, Бабин сам относил данные ресурсникам.Александр Бабин запросил у ресурсников информацию о том, какие показания передают соседи. Проанализировав их, понял, что есть хитрые граждане, в квартирах которых зарегистрировано меньше людей, чем реально живет, а платят такие соседи по нормативу, то есть остальное снова «идет на ОДН».— Внушением, через соседей добился того, чтобы в квартирах, где прописан был, к примеру, один человек, а жили несколько, установили счетчики, — вспоминает Александр Бабин.Совет дома может обратиться в управляющую компанию и полицию, чтобы составить акт о фактическом проживании граждан в такой квартире, а затем предоставить эту информацию в ресурсоснабжающие организации для начисления платы за ресурсы. Также Бабин проанализировал показания приборов учета и количество проживающих в доме, и поговорил с теми, кто потреблял нереально малое количество ресурса, то есть или занижал показания счетчиков, или вмешивался в их работу.В памятке Александра по снижению платежей за ОДН есть еще несколько пунктов: инвентаризация нежилых помещений в доме, выявление несанкционированных подключений, например от провайдеров, замена устаревших счетчиков, энергосбережение, устранение течей.— Я начал заниматься работами по снижению трат на ОДН с августа 2013 года, к январю в графе ОДН у меня был 0, — рассказывает Александр Бабин.Что сейчас с потреблением ОДН и платежами за них в том самом доме, Александр еще не знает. Борьбу «с ОДН» он давно закончил, так как проблема пять лет не тревожила жильцов дома. Собрание по поводу того, чтобы разделить плату помесячно, как сейчас советуют, Александр в своем доме не проводил, считает его бессмысленным. Надо бороться с причиной, а не разбивать платеж на маленькие части. Сейчас он ждет, чтобы соседи увидели суммы в платежках.— Надо, чтобы собственники прочувствовали платежи на своем кармане. А потом я вывешу объявление, в котором подробно напишу, что делать, — раскрыл свой план Александр Бабин.Мы попросили оценить методы Александра Бабина нескольких экспертов.— Методы, из памятки заслуживают внимания. Но их надо адаптировать к нынешним реалиям, к примеру, в городе есть дома, в которых показания всех приборов учета снимаются автоматически. Главное — все это суметь реализовать: найти в доме такого человека, как Александр, не всегда получается, — оценил идеи управдома руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль», председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров.— Подобная памятка разрабатывалась в стенах городского Совета депутатов. Александр Бабин опробовал ее в домах на улице Мичурина. В ряде домов ОДН ушел в ноль. На улице Гагарина, 99 мы даже ставили антимагнитные пломбы. Основные причины ОДН — это махинации жильцов с индивидуальными приборами учета, некоторые даже на глазок передают, и и неединоврменное снятие показаний, — рассказала депутат областного Совета, эксперт регионального центра «ЖКХ-Контроль» Людмила Яськова и обратила наше внимание на еще одну памятку:— Больше всего на размер платы за ОДН влияет, когда в квартире без счетчика живет больше людей, чем зарегистрировано. Должна еще быть все-таки личная заинтересованность граждан в энергосбережении. Люди должны понимать, что воруют они сами у себя. Там, где есть хозяин в доме, там есть и порядок, — считает заместитель начальника отдела Госжилинспекции Наталья Ишевских.