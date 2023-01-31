Говорит Липецк
21 минуту назад
Что вы знаете про новые правила начисления ОДН?
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GOROD48 спросил у липчан: «Что вы знаете про новые правила начисления ОДН?»
Несмотря на то, что о новых правилах говорится с осени прошлого года, многие липчане их суть и не поняли. Так, что-то, где-то слышали... При этом отнесется к изменению правил оплаты общедомовых нужд, как к неизбежному злу. Лишь единицы намерены судиться, а работать над снижением ОДН не планировал никто из прошенных.
За сверхнормативные расходы на общедомовые нужды теперь придется платить жильцам домов. 1 сентября 2022 года вступило с силу постановление правительства России № 92. Первые такие начисления липчане, в домах которых есть общедомовые приборы учета, получат уже в феврале. Платеж будет рассчитан за четыре месяца 2022 года. Суммы могут оказаться внушительными.
За сверхнормативные расходы на общедомовые нужды теперь придется платить жильцам домов. 1 сентября 2022 года вступило с силу постановление правительства России № 92. Первые такие начисления липчане, в домах которых есть общедомовые приборы учета, получат уже в феврале. Платеж будет рассчитан за четыре месяца 2022 года. Суммы могут оказаться внушительными.
8 334
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