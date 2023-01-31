Говорит Липецк

21 минуту назад

Что вы знаете про новые правила начисления ОДН?

8 334
#Говорит Липецк
2

GOROD48 спросил у липчан: «Что вы знаете про новые правила начисления ОДН?»

Несмотря на то, что о новых правилах говорится с осени прошлого года, многие липчане их суть и не поняли. Так, что-то, где-то слышали... При этом отнесется к изменению правил оплаты общедомовых нужд, как к неизбежному злу. Лишь единицы намерены судиться, а работать над снижением ОДН не планировал никто из прошенных.

За сверхнормативные расходы на общедомовые нужды теперь придется платить жильцам домов. 1 сентября 2022 года вступило с силу постановление правительства России № 92. Первые такие начисления  липчане, в домах которых есть общедомовые приборы учета, получат уже в феврале. Платеж будет рассчитан за четыре месяца 2022 года. Суммы могут оказаться внушительными.
8 334
#Говорит Липецк
2

Комментарии (8)

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Фокс

3 минуты назад
За 30 лет демократической вакханалии был ли принят хоть ОДИН закон, после которого простой мужик сказал бы власти спасибо. Я не помню, может из вас кто-то скажет, что жить стало лучше и веселее?
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1

5 минут назад
А их до сих пор не отменили?? Сколько скандала было, сколько долгов списали управляшкам за бюджетный счёт... и всё впустую??
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Эх

6 минут назад
Знаю одно, что тариф увеличили, а зарплата на одном стабильном уровне!!!
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Данил

8 минут назад
Просто в принципе платить не собираюсь.. Пускай копится долг..
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баба Нюра.

8 минут назад
Откуда внушительные суммы в пятиэтажках? В подъездах по 3 лампочки, лифтов нет, насосов для подачи воды на этажи нет, хватает городского давления, полы в подъездах не моются, а иногда подметаются! Откуда ОДН??????
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ннн

9 минут назад
какой то ужас.
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006

11 минут назад
Очередное сдирание денег с народа, почему я должен платить и по счётчику и за того "парня"который не платит или не подаёт показания счетчиков
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Липчанин

14 минут назад
Однажды мы это уже проходили лет 10 назад ! Тогда молча схавали и сегодня схаваем ! Никуда не денешься ,никуда !
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