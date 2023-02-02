Правительство и депутаты изменили Устав области - введены муниципальные округа

В Липецкой области теперь появятся муниципальные округа. Нынешняя двухуровневая модель местного самоуправления — администрация района и сельские поселения может быть заменена одноуровневой с упразднением сельсоветов и администраций поселений.

Депутаты областного на первой в этом году сессии проголосовали за изменения в Устав региона и закон «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения». Поправками в административно-территориальное устройство региона введено новое понятие — муниципальный округ.Муниципальную реформу правительство области запустило еще прошлом году . Ее обкатывали в Становлянском, Липецком и Добровском районах — с упразднением сельсоветов и созданием вместо них территориальных отделов, руководителей которых будут назначать главы районов.Не везде упразднение сельских администраций пошло гладко. И сегодня у депутатов было немало вопросов. Критиковали реформу либерал-демакраты и коммунисты.Представитель ЛДПР Анатолий Емельянов обиделся на то, что депутатов восприняли как статистов, не дав внимательно ознакомиться с документами перед голосованием.— Я не против в принципе, но реформа проходит кулуарно, фракция ЛДПР не будет голосовать, так как мы не хотим быть статистами, — сказал Анатолий Емельянов.Коммунист-юрист Александр Ушаков предположил, что обсуждения, которые шли в районах в прошлом году не имеют законной силы, так как поправки в Устав принимаются только сейчас. Логичнее было бы прежде муниципалитетам выйти с инициативой в облсовет о новой муниципальной единице, чтобы закрепить это понятие в Уставе, а уже потом принимать решения. (стоит отметить, что законопроекты получили положительные заключения юридических ведомств).— Сначала деньги, а потом стулья. Мы были на этих публичных слушаниях и видели, что люди негативно относятся к этой реформе, — выступил Александр Ушаков.— Это право людей в районах решать — будут ли они преобразовываться в муниципальный округ или нет. Нововведение повысит качество управления. Опасения вызывает тот факт, что ликвидация низового уровня власти оторвет власть от района. Надо десять раз подумать, прежде чем принимать такое решение. Но еще раз добавлю, мы голосуем только за то, что дать возможность жителям районов принять это решение, — дипломатично заметила представитель партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» Лариса Ксенофонтова.— Я как человек долгое время работающий на селе скажу — людям совершенно безразлично, кто будет выполнять их просьбы, как будет называться этот орган. Из 17 сельсоветов Становлянского района только пять имеют самодостаточные бюджеты, остальные ездят в район просят денег. Когда будет все общее, легче будет решать проблемы на селе. Поэтому хвост идет за лошадью или лошадь за хвостом — мы должны работать для людей и принять поправки, — заявила единоросс Татьяна Тинькова.В результате за поправки проголосовал 31 депутат, 10 были против, воздержавшихся не оказалось.Еще один жизненно важный закон, который одобрила сессия — заключение концессионного соглашения между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» на создание Экотехнопарка, который займется обработкой, утилизацией и размещением твердых коммунальных отходов. Его разместят в Стебаевском сельском совете Липецкого района, приблизительно в двух километрах от сёл Круглое и Никольское. Полигон «Центролит», на который свозят отходы сейчас, исчерпал свои ресурсы. В этом году он должен быть закрыт.Строительством и эксплуатацией полигона займется концессионер — ООО «СтройСельхозГарант». Финансировать проект будет компания «Российский экологический оператор». Она выделит заёмные средства в размере 2,6 млрд рублей. Рассчитываться по этим обязательствам Липецкая область будет 12 лет.Экотехнопарк будет обслуживать территорию Липецка, а также Липецкого, Задонского и Хлевенского районов.Начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина пояснила, что полигон «Центролит» надо закрыть в первом квартале 2023 года. Программа его рекультивации должна быть завершена в 2025 году. На время строительства нового полигона Липецк будет пользоваться резервными мощностями — возить мусор в Хлевенский район.— Концессия — этот вопрос не то что назрел — перезрел. Необходимость решения вопроса в связи с предстоящим закрытием полигона «Центролит» все понимают. Решение найдено. Правительство Липецкой области его предложило, депутаты приняли. Есть нюансы, какие-то сложности, вопросы, на которые не нашли ответов, но действовать нужно и тот инструмент, который предложили, ему придется следовать, — подвел итоги обсуждения спикер Дмитрий Аверов.

Кроме того, депутаты внесли изменения в закон «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере осуществления охоты на территории Липецкой области». Поправками увеличены сроки подачи заявок на добычу копытных, пушных животных и птиц. Теперь заявки можно подавать за 14 дней до начала охотничьего сезона, а не за неделю, как было ранее. И еще одно нововведение — один охотник может получить лишь одно разрешение на добычу животных и птиц.