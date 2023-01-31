Общество

20 минут назад

В липецкой школе разгорается скандал: мать ученика пожаловалась на травлю со стороны детей и учителя

2 507
#школа #дети #конфликт
В липецкой школе разгорается скандал: мать ученика пожаловалась на травлю со стороны детей и учителя

Мать ученика начальной школы настаивает, что в конфликте и буллинге есть коммерческая составляющая: пока женщина платила за дополнительные занятия — проблем не было, а как только отказалась платить — началась травля.

На личный приём к Уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области Юрию Тарану пришла женщина, которая пожаловалась на травлю ребёнка со стороны учителя и детей.

Как рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, пока ситуация известна только со стороны матери. Сын женщины учится в одной из престижных липецких школ.

По словам женщины, у ее ребенка — ученика начальной школы возник конфликт с одноклассниками. Мать обратилась за помощью к классному руководителю, чтобы та помогла ребёнку восстановить отношения со сверстниками. Но та встала на сторону остальных детей и якобы даже позволила себе высказывания в классе, мол, вы всё правильно делаете, надо этого мальчика проучить. Сплотить коллектив не удалось.

Кроме того, мать ученика настаивает, что в школьном конфликте и буллинге есть коммерческая составляющая: пока женщина платила за дополнительные занятия — проблем не было, а как только отказалась платить — началась травля.

Переводить ребёнка в другой класс или школу женщина категорически не согласна: она и сын приняли решение остаться в этом классе и попросили вмешаться в ситуацию Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана.

Директор школы изложенную матерью версию опровергает.

В ближайшее время в школе с участием Юрия Тарана будет организована встреча со всеми участниками конфликта.

«Буллинг в школе и жилищный вопрос — две темы, по которым получаем самое большое количество обращений», — отмечает Юрий Таран.

Также уполномоченному по правам ребёнка часто приходится разбираться с вопросами ЖКХ. Так, недавно ему пожаловались, что в 10-этажном многоквартирном доме в центре Липецка температура не выше +19 градусов в детской, а у стены +15.

leEanHNp7w4.jpg

WM_rayHT_Gg.jpg

В интересах детей Уполномоченный по правам ребёнка обратился в прокуратуру, в итоге в адрес «Квадры» внесено предостережение о недопустимости нарушения температурного режима. В квартире заметно потеплело, но проблемы ещё остаются.

А еще в одном случае уполномоченному жаловались на жуткий запах из соседней квартиры, хозяйка которой содержала множество кошек. Семья с ребёнком даже была вынуждена съехать на съёмную квартиру.

К решению ситуации подключили Госжилинспекцию, управляющую компанию, Роспотребнадзор, полицию и суд: в результате хозяйке квартиры было запрещено содержать более трёх кошек одновременно, кошатницу также обязали привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние.

LIXA8qSACrU.jpg

Sf7HYB_KsMk.jpg

Фото - vk.com/uppr48

А кошки были вывезены из захламлённой квартиры на дачу, куда женщина теперь ежедневно возит еду.  
2 507
#школа #дети #конфликт

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дежа вю нон-стоп

4 минуты назад
Уже было , только там , с водой из баклажек в одной из школ , и там и здесь ,директор как обычно не * и всё опровергает.
ответить

селяночка

7 минут назад
Зачем приплетать жилищный вопрос и кошек,конкретно к этой ситуации по травле.
ответить

Еще в рубрике

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

52 минуты назад

Общество
Маршруты №№28 и 308к с 1 февраля начнут обслуживать новые перевозчики
#общественный транспорт
16
Маршруты №№28 и 308к с 1 февраля начнут обслуживать новые перевозчики

сегодня, 15:37

Общество
У Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными меняются телефоны
#мобилизация #спецоперация
У Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными меняются телефоны

сегодня, 15:25

Общество
Конкурсный управляющий попытается продать проблемные электросети микрорайона «Европейский»
#микрорайон «Европейский»
10
Конкурсный управляющий попытается продать проблемные электросети микрорайона «Европейский»

сегодня, 15:20

Общество
На Соколе не осталось безопасных пешеходных мостов
#мост
16
На Соколе не осталось безопасных пешеходных мостов

сегодня, 12:48

Общество
Мать задолжала 12-летней дочери 562 230 рублей алиментов и 311 897 рублей неустойки
#дети #алименты
3
Мать задолжала 12-летней дочери 562 230 рублей алиментов и 311 897 рублей неустойки

сегодня, 12:22

Общество