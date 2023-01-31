В липецкой школе разгорается скандал: мать ученика пожаловалась на травлю со стороны детей и учителя

Мать ученика начальной школы настаивает, что в конфликте и буллинге есть коммерческая составляющая: пока женщина платила за дополнительные занятия — проблем не было, а как только отказалась платить — началась травля.

На личный приём к Уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области Юрию Тарану пришла женщина, которая пожаловалась на травлю ребёнка со стороны учителя и детей.Как рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, пока ситуация известна только со стороны матери. Сын женщины учится в одной из престижных липецких школ.По словам женщины, у ее ребенка — ученика начальной школы возник конфликт с одноклассниками. Мать обратилась за помощью к классному руководителю, чтобы та помогла ребёнку восстановить отношения со сверстниками. Но та встала на сторону остальных детей и якобы даже позволила себе высказывания в классе, мол, вы всё правильно делаете, надо этого мальчика проучить. Сплотить коллектив не удалось.Кроме того, мать ученика настаивает, что в школьном конфликте и буллинге есть коммерческая составляющая: пока женщина платила за дополнительные занятия — проблем не было, а как только отказалась платить — началась травля.Переводить ребёнка в другой класс или школу женщина категорически не согласна: она и сын приняли решение остаться в этом классе и попросили вмешаться в ситуацию Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана.Директор школы изложенную матерью версию опровергает.В ближайшее время в школе с участием Юрия Тарана будет организована встреча со всеми участниками конфликта.«Буллинг в школе и жилищный вопрос — две темы, по которым получаем самое большое количество обращений», — отмечает Юрий Таран.Также уполномоченному по правам ребёнка часто приходится разбираться с вопросами ЖКХ. Так, недавно ему пожаловались, что в 10-этажном многоквартирном доме в центре Липецка температура не выше +19 градусов в детской, а у стены +15.В интересах детей Уполномоченный по правам ребёнка обратился в прокуратуру, в итоге в адрес «Квадры» внесено предостережение о недопустимости нарушения температурного режима. В квартире заметно потеплело, но проблемы ещё остаются.А еще в одном случае уполномоченному жаловались на жуткий запах из соседней квартиры, хозяйка которой содержала множество кошек. Семья с ребёнком даже была вынуждена съехать на съёмную квартиру.К решению ситуации подключили Госжилинспекцию, управляющую компанию, Роспотребнадзор, полицию и суд: в результате хозяйке квартиры было запрещено содержать более трёх кошек одновременно, кошатницу также обязали привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние.А кошки были вывезены из захламлённой квартиры на дачу, куда женщина теперь ежедневно возит еду.