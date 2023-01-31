Общество

сегодня, 12:00

Школы Липецка перегружены почти на треть

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#образование #Липецкий горсовет
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Школы Липецка перегружены почти на треть

К концу 2023 года в городе должны быть построены две школы-гиганта: на 1224 и на 1500 мест.

Сегодня главным событием первой в этом году сессии Липецкого горсовета могли бы стать выборы нового спикера взамен ушедшего в отставку Александра Афанасьева. Но фракция «Единой России» так и не подняла эту тему. Поэтому депутаты сосредоточились на отчете председателя департамента образования мэрии Светланы Бедровой о работе ведомства в 2022 году.

Светлана Бедрова напомнила, что мэрии удалось еще в 2021 году ликвидировать очередь в детсады (и во многом в связи в падением рождаемости). А вот число учеников в 67 школах Липецка за последние три года выросло на 4,5 тысячи, и в этом учебном году за парты сели 61,8 тысячи школьников. Несмотря на то, что за последние пять лет в городе построены пять новых школ на 4000 мест, темпы ввода в эксплуатацию новых учреждений председатель департамента назвала недостаточными.

– Загруженность липецких школ составляет в среднем 129%, – сказала Светлана Бедрова. – По этой причине мы не можем в большинстве школ перейти на односменный режим занятий.

Светлана Бедрова заметила, что городу нужны новые общеобразовательные учреждения. Но сколько их будет построено, неизвестно.

Напомним, что летом прошлого года в своем выступлении на сессии горсовета мэр Евгения Уваркина заявила о желании построить четыре новые школы и четыре детских сада к 2025 году. Проблема – в федеральном финансировании, без которого ни региональный, ни городской бюджет не потянет строительство ни одного такого социального объекта. Но если два детсада – в «Звёздном» на 350 мест и в «Университетском» на 224 места – уже строят, то новые школы – еще нет. По данным GOROD48, возведение школы в «Звездном» на 1500 мест начнут весной, а школы на 1224 места в «Елецком» – только летом. Обе должны быть введены в эксплуатацию к концу 2023 года.

Кстати, в незамедлительном капитальном ремонте нуждаются 25 городских школ. Сметы переданы федеральному центру, который и отберет некоторые из них, на которые у Кабмина хватит денег. Пока известно, что за счет дотаций госбюджета в этом году отремонтируют только четыре школы.

– Средний размер зарплат педагогов в детсадах – 33,7 тысячи рублей, в школах – 39,3 тысячи, в учреждениях дополнительного образования – 37,2 тысячи, – сообщила депутатам председатель городского департамента образования.
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#образование #Липецкий горсовет
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Комментарии (3)

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ГостьЯ

12 минут назад
Как же вы надоели со своей брехней! Как ? Как может быть такая зарплата при ставке в 9800 р ??? Чтобы получить минималку надо взять 1, 5 ставки. И даже классное руководство не спасет , это еще максимум 10 000 р. Чтоб вы сами жили на такие деньжищи !
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Наталья

39 минут назад
Пиши,не пиши правду,у них своя статистика,не в нашу пользу.кругом одна ложь!
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Сокол

51 минуту назад
я не верю,что воспитатели и педагоги получают такую зарплату.Мои знакомые говорят о меньших суммах. Люди не молчите,пишите правду.
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