Школы Липецка перегружены почти на треть

К концу 2023 года в городе должны быть построены две школы-гиганта: на 1224 и на 1500 мест.

Сегодня главным событием первой в этом году сессии Липецкого горсовета могли бы стать выборы нового спикера взамен ушедшего в отставку Александра Афанасьева. Но фракция «Единой России» так и не подняла эту тему. Поэтому депутаты сосредоточились на отчете председателя департамента образования мэрии Светланы Бедровой о работе ведомства в 2022 году.



Светлана Бедрова напомнила, что мэрии удалось еще в 2021 году ликвидировать очередь в детсады (и во многом в связи в падением рождаемости). А вот число учеников в 67 школах Липецка за последние три года выросло на 4,5 тысячи, и в этом учебном году за парты сели 61,8 тысячи школьников. Несмотря на то, что за последние пять лет в городе построены пять новых школ на 4000 мест, темпы ввода в эксплуатацию новых учреждений председатель департамента назвала недостаточными.



– Загруженность липецких школ составляет в среднем 129%, – сказала Светлана Бедрова. – По этой причине мы не можем в большинстве школ перейти на односменный режим занятий.



Светлана Бедрова заметила, что городу нужны новые общеобразовательные учреждения. Но сколько их будет построено, неизвестно.



Напомним, что летом прошлого года в своем выступлении на сессии горсовета мэр Евгения Уваркина заявила о желании построить четыре новые школы и четыре детских сада к 2025 году. Проблема – в федеральном финансировании, без которого ни региональный, ни городской бюджет не потянет строительство ни одного такого социального объекта. Но если два детсада – в «Звёздном» на 350 мест и в «Университетском» на 224 места – уже строят, то новые школы – еще нет. По данным GOROD48, возведение школы в «Звездном» на 1500 мест начнут весной, а школы на 1224 места в «Елецком» – только летом. Обе должны быть введены в эксплуатацию к концу 2023 года.



Кстати, в незамедлительном капитальном ремонте нуждаются 25 городских школ. Сметы переданы федеральному центру, который и отберет некоторые из них, на которые у Кабмина хватит денег. Пока известно, что за счет дотаций госбюджета в этом году отремонтируют только четыре школы.



– Средний размер зарплат педагогов в детсадах – 33,7 тысячи рублей, в школах – 39,3 тысячи, в учреждениях дополнительного образования – 37,2 тысячи, – сообщила депутатам председатель городского департамента образования.