Как из учителя физики алкоголика сделали

Из-за ошибки в электронном документообороте жителя Липецка приняли за другого человека и отказали в продлении водительских прав.

Фамилию Ли носит 8% китайцев. То есть 112 миллионов человек. Из-за этого у китайцев много проблем. То штраф кому-то по ошибке выпишут, то расстреляют. С Поповыми в России – та же канитель, хотя их, по данным Рунета, всего-то 486 тысяч человек. Одна такая история с путаницей однофамильцев случилась в Липецке.10 января преподаватель физики липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства Валерий Попов купил за миллион «Ладу Гранту», чтобы начать таксовать в свободное от основной работы время. На следующий день он явился в частный медцентр на медкомиссию по продлению водительских прав по причине истечения срока на те, которые имел. Оттуда его отправили к психиатру-наркологу в поликлинику №1. Там открыли медицинскую базу данных «Квазар» и задали Попову каверзный вопрос: «Что вы делали 5 декабря 2018 года?»Такой вопрос поставил бы в ступор любого, но не преподавателя точных наук. Валерий Попов тут же открыл свой органайзер на указанной дате и сообщил врачу, что в тот день до 16 часов он был в колледже. А потом отправился домой по месту жительства на улицу адмирала Макарова. Но психиатр-нарколог посмотрела на него с укоризною. Ведь на экране ее монитора напротив фамилии Попов с теми же инициалами, как у ее клиента, было написано, что в тот день «скорая помощь» отвезла его с улицы Заводской седа Подгорное в наркологию в состоянии нестояния. С припиской: «пагубное потребление алкоголя».– Психиатр-нарколог сказал мне, что ничем не может помочь. Штампик в обходной лист на получение доступа к управлению транспортным средством мне она не дала, так как пагубное потребление алкоголя, это, по сути, бытовой алкоголизм! – говорит учитель физики.В тот же день Валерий Попов от волнения сломал очки. В оптике на площади Мира он неожиданно понял, как его имя с пометкой «алкаш» попало в федеральную базу данных: по своей базе данных сотрудница оптики нашла в Липецке еще одного Попова с теми же инициалами. Отличие было одно: дата рождения. Цифровой двойник был на два года моложе.– Я тут же понял, что алкоголик не я, а он! Но от этого мне легче на стало. Поэтому 17 января я метался между центральной станцией «скорой помощи на улице Титова и наркологией на улице Ленинградской в поселке ЛТЗ, решая вопрос восстановления моей репутации.Учитель физики выяснил, что 5 декабря 2018 года в 15.25 «скорую помощь» вызвали к его двойнику (а по ФИО – к тройнику), лежавшем на улице Заводской у входа в отделение Сбербанка. На вскидку, возможно, по словам его односельчан, медики написали, что их клиенту 60 лет. В 16.04 этого мертвецки пьяного мужчину доставили в наркодиспансер. Там ему и поставили диагноз: «пагубное потребление алкоголя». И эта запись попала в электронную базу данных «Квазар» и стоила другому Попову получения водительских прав.– Я учу подростков. Вокруг – женский коллектив. Я ни разу на работу не опоздал, хотя живу от колледжа достаточно далеко. Как так-то? – возмутился этой ошибочной записью в кабинете заместителя главврача ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Виктора Коровкина преподаватель естественный наук.Попову посочувствовали. И даже предложили, по его словам, изменить запись в базе «Квазар» на другую, которая не помешает получению прав, – на «легкое состояние алкогольного опьянения». Учителю физики это категорически не понравилось. Он еще раз метнулся с Титова на Ленинградскую и вернулся на центральную станцию «скорой помощи» с заверенной печатью справкой, что «на динамическом наблюдении в наркологии не находился» и что «за наркологической помощью не обращался».– В кабинете Виктора Коровкина я написал заявление об исключении порочащей меня записи из электронной базы данных. Пригрозил даже, что обращусь с жалобой в прокуратуру. Мне сказали, что на рассмотрение заявления уйдет до 30 дней. Но, спасибо главному врачу Центра скорой медпомощи Александру Игнатовскому, вопрос решился уже 24 января. Мне позвонили и сказали, что из базы «Квазар» упоминание обо мне удалили.История учителя физики закончилась хорошо – уже 3 февраля в МФЦ он получит новое водительское удостоверение. Но проблема, по мнению Валерия Попова, осталась:– Я понимаю, что подобные ошибки - это неизбежность электронного документооборота. К сожалению, от этих ошибок будут страдать люди. Мне кажется, что законодателю нужно что-то сделать, чтобы свести их количество к минимуму. Например, тем же диспетчерам и бригадам «скорой помощи» стоит безошибочно устанавливать личность тех, кому они оказывают помощь. Правда, как это сделать, если человек без сознания и документов, я не знаю.