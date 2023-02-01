45 минут назад
Слесарь автомастерской продал «Фольксваген» клиентки: она узнала об этом от покупателя машины
Оперативники липецкого отдела полиции №5 раскрыли мошенничество - слесарь автомастерской продал машину клиентки по подложным документам.
«Оказалось, что ранее судимый за кражу 35-летний слесарь оформил подложный договор купли-продажи и продал чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Майор Анискин