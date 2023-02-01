Происшествия

45 минут назад

Слесарь автомастерской продал «Фольксваген» клиентки: она узнала об этом от покупателя машины

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#мошенничество
Слесарь автомастерской продал «Фольксваген» клиентки: она узнала об этом от покупателя машины

Оперативники липецкого отдела полиции №5 раскрыли мошенничество - слесарь автомастерской продал машину клиентки по подложным документам.

В полицию 41-летняя владелица автомобиля «Фольксваген Гольф» обратилась в конце прошлого года. Женщина рассказала, что весной 2022-го отдала машину в мастерскую для ремонта кузова, а осенью ее огорошил звонком мужчина, который заявил, что ему нужны документы на «Фольксваген», так как он его купил. Липчанка сразу же приехала в автомастерскую, где не обнаружила ни своего автомобиля, ни слесаря, который его ремонтировал.

«Оказалось, что ранее судимый за кражу 35-летний слесарь оформил подложный договор купли-продажи и продал чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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#мошенничество

Комментарии (2)

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Майор Анискин

17 минут назад
Получит условный срок и продолжит предпринимательскую деятельность. Крал и был уверен в минимальном наказании.
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