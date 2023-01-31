Общество
сегодня, 18:16
Липчанка приютила семь кошек: соседи потребовали их выселить и компенсацию в 250 000 рублей каждому
Суд запретил женщине содержать в своей квартире более трех кошек или собак одновременно.
Напомним, сегодня Уполномоченный по правам ребёнка Юрий Таран рассказал, что ему пожаловались на жуткий запах из квартиры, хозяйка которой содержала множество кошек. К решению ситуации подключили Госжилинспекцию, управляющую компанию, Роспотребнадзор, полицию и суд.
GOROD48 выяснил подробности этой истории. Гражданское дело по иску двух липчанок к своей соседке об устранении препятствий в пользовании и наложении обязанности привести помещение в надлежащее санитарное состояние рассматривал Советский районный суд. Одна из заявительниц действовала в интересах ребёнка.
Женщины указали, что соседка использует свою квартиру не по назначению, содержит в ней большое количество животных, которые шумят, скулят, царапают имущество. А ещё из квартиры липчанки доносится стойкий неприятный запах, ощущаемый и в квартирах соседей, а также на лестничной клетке и в коридоре многоквартирного дома.
Соседи кошатницы неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. И тогда две невольные соседки «зоопарка» в квартире пошли в суд и попросили наложить полный запрет на содержание кошек и собак в квартире самой соседки, а также требовали привести свои квартиры в надлежащее санитарное состояние и возместить в пользу каждой моральный вред в сумме 250 000 рублей.
К участию в деле были привлечены администрация Липецка, Государственная жилищная инспекция Липецкой области, УК «Микрорайон 19», Уполномоченный по правам ребенка Липецкой области, Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
В суде женщина-кошатница иск не признала. Она настаивала, что неприятного запаха в ее квартире нет и сейчас в квартире живут всего две кошки, за которыми осуществляется надлежащий уход, и один большой пес, состояние здоровья которого не позволяло содержать его на улице (в ходе судебного разбирательства он умер). Женщина также пояснила, что остальные животные живут на даче, куда она ежедневно относит еду, приготовленную для них в квартире.
Но в какой-то момент зимой в квартире всё же жили 7 кошек, поскольку были взяты ею «на передержку» и потом розданы по объявлениям. А ещё оказалось, что собак, которые живут на даче, в холодное время года время женщина также забирает в квартиру.
Из протокола лабораторных исследований следовала, что предельно допустимые нормы концентрации аммиака в квартире кошатницы существенно превышены, а вот в квартирах её соседей находятся в пределах нормы.
Соседи также жаловались, что любительница животных приносит домой большое количество продуктовых отходов из кафе, расположенного неподалеку от дома, а также с мусорки, а приготовленную дома из отходов пищу часто относит во двор и кормит там голубей.
По поручению Управления Роспотребнадзора по Липецкой области лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Липецкой области» был проведен отбор проб и исследования атмосферного воздуха в подъезде и на придомовой территории дома. В пробах воздуха, отобранных в подъезде, содержание аммиака превышало фоновые значения. Фактически измеренная концентрация аммиака в подъезде составила 0,336 мг/м3, на придомовой территории дома - менее 0,01 мг/м3 (ПДК составляет 0,2 мг/м3).
Также сделали замеры в квартире кошатницы и соседей. В «кошкином доме» концентрация аммиака составила 0,69, в квартирах истцов — 0,062 и 0,042 при допустимой при допустимой концентрации 0,2 мг/м3.
В результате суд запретил женщине содержать в своей квартире более трех кошек или собак одновременно. Её также обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил в квартире, произвести санитарную обработку и дезинфекцию жилого помещения.
В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.
GOROD48 выяснил подробности этой истории. Гражданское дело по иску двух липчанок к своей соседке об устранении препятствий в пользовании и наложении обязанности привести помещение в надлежащее санитарное состояние рассматривал Советский районный суд. Одна из заявительниц действовала в интересах ребёнка.
Женщины указали, что соседка использует свою квартиру не по назначению, содержит в ней большое количество животных, которые шумят, скулят, царапают имущество. А ещё из квартиры липчанки доносится стойкий неприятный запах, ощущаемый и в квартирах соседей, а также на лестничной клетке и в коридоре многоквартирного дома.
Соседи кошатницы неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. И тогда две невольные соседки «зоопарка» в квартире пошли в суд и попросили наложить полный запрет на содержание кошек и собак в квартире самой соседки, а также требовали привести свои квартиры в надлежащее санитарное состояние и возместить в пользу каждой моральный вред в сумме 250 000 рублей.
К участию в деле были привлечены администрация Липецка, Государственная жилищная инспекция Липецкой области, УК «Микрорайон 19», Уполномоченный по правам ребенка Липецкой области, Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
В суде женщина-кошатница иск не признала. Она настаивала, что неприятного запаха в ее квартире нет и сейчас в квартире живут всего две кошки, за которыми осуществляется надлежащий уход, и один большой пес, состояние здоровья которого не позволяло содержать его на улице (в ходе судебного разбирательства он умер). Женщина также пояснила, что остальные животные живут на даче, куда она ежедневно относит еду, приготовленную для них в квартире.
Но в какой-то момент зимой в квартире всё же жили 7 кошек, поскольку были взяты ею «на передержку» и потом розданы по объявлениям. А ещё оказалось, что собак, которые живут на даче, в холодное время года время женщина также забирает в квартиру.
Из протокола лабораторных исследований следовала, что предельно допустимые нормы концентрации аммиака в квартире кошатницы существенно превышены, а вот в квартирах её соседей находятся в пределах нормы.
Соседи также жаловались, что любительница животных приносит домой большое количество продуктовых отходов из кафе, расположенного неподалеку от дома, а также с мусорки, а приготовленную дома из отходов пищу часто относит во двор и кормит там голубей.
По поручению Управления Роспотребнадзора по Липецкой области лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Липецкой области» был проведен отбор проб и исследования атмосферного воздуха в подъезде и на придомовой территории дома. В пробах воздуха, отобранных в подъезде, содержание аммиака превышало фоновые значения. Фактически измеренная концентрация аммиака в подъезде составила 0,336 мг/м3, на придомовой территории дома - менее 0,01 мг/м3 (ПДК составляет 0,2 мг/м3).
Также сделали замеры в квартире кошатницы и соседей. В «кошкином доме» концентрация аммиака составила 0,69, в квартирах истцов — 0,062 и 0,042 при допустимой при допустимой концентрации 0,2 мг/м3.
В результате суд запретил женщине содержать в своей квартире более трех кошек или собак одновременно. Её также обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил в квартире, произвести санитарную обработку и дезинфекцию жилого помещения.
В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.
Animal Planet.
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