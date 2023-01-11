40 детсадов, девять школ, аквапарк, яхт-клуб, новый мост через Воронеж, пять храмов, крематорий…

Утвержден Генеральный план развития Липецка до 2042 года, предполагающий строительство и реконструкцию двух сотен социальных объектов при параллельном сокращении числа горожан в среднем на 1200 человек в год.





Напомним, в 2021 году мэрия Липецка заплатила ООО «Градостроительный институт «Мирпроект» за новый Генплан 21,7 млн рублей. Москвичи работали над этим документом стратегического планирования девять месяцев. В начале прошлого года мэрия вынесла их детище в свет, но оно вызвало возмущение горожан. В одном месте за другим начались сходы жителей частного сектора и садовых товариществ, возмутившихся планами застройки обустроенных ими мест кварталами многоэтажек. Профильный департамент мэрии принял 4053 замечаний от горожан, причем 3062 из них липчане принесли в городскую администрацию лично. Недовольство высказали архитекторы, строители, краеведы. Общее мнение было таким: новый Генплан безлик, не имеет прорывных идей, дает зеленый свет уплотнению существующих микрорайонов, усугубляет хаос в застройке высотками-человейниками, уродует школы и детские сады надстройками и пристройками, уменьшает зеленые территории, не решает проблем парковок и пробок…



Мэрия мужественно держала удар, но вдруг случилось невероятное: в апреле проект Генплана завернула областная администрация. Отрицательные заключения на документ дали управления экологии и природных ресурсов, имущественных и земельных отношений, дорог и транспорта, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной политики, инвестиций и инноваций, а также строительства и архитектуры. В итоге проект передали на рассмотрение согласительной комиссии и, кажется, все про него забыли. Но нет!



– Проект Генплана подвергся значительной корректировке. Его поправили в соответствии с пожеланиями и замечаниями структур правительства области, прокуратуры, мэрии и вновь направили в администрацию региона.







Фишкой документа, который в департаменте сравнивают по значимости для развития Липецка с городской Конституцией, является не освоение новых территорий, что предполагал Генплан, принятый при мэре Михаиле Гулевском с горизонтом планирования до 2035 года, а нацеленность на комплексное развитие мест, сейчас занятых аварийным жильем, гаражами, ветхими хозпостройками. В нем нет никаких «37 городов-спутников» и метро, обещанных экс-губернатором Олегом Королевым. В то же время новый Генплан по-прежнему предполагает появление в частном секторе зон малоэтажной (до 4 этажей) и среднеэтажной (5-8 этажей) застройки, под которые отведены более тысячи гектаров.



В Липецке в 2042 году, согласно Генплану, будут жить 484,4 тысячи человек (предыдущим Генпланом, разработанным специалистами санкт-петербургского ОАО «РосНИПИУрбанистики», предполагалась численность горожан в 2035 году в 540 тысяч человек). С учетом существующих демографических реалий можно сказать, что цифры «Мирпроекта» гораздо ближе к истине. Но в то же самое время новый Генплан, предполагающий сокращение числа горожан в среднем на 1200 человек в год, параллельно предусматривает строительство и реконструкцию двух сотен социальных объектов! Например, только детских садов в Липецке предполагается построить и перестроить 40 штук. Самый маленький из них, на 60 малышей, должен появиться в микрорайоне «Солнечный» (это как раз одна из площадок комплексного развития территорий – в границах улиц Фрунзе, Неделина, Калинина, Радиаторной). Остальные – на 110, 180, 240, 350 мест – в других районах города, в некоторых из которых, как, например, в поселке 10 Шахта, и строить-то пока ничего нельзя из-за санитарно-защитной зоны гражданского аэропорта.



Это какой-то парадокс: город прогнозируемо вымирает, рождаемость с 2015 года описывается параболой падающего домкрата, а детских садов в Липецке собираются строить по два в год!



– Генплан города – это видение его стратегического развития. И это не значит, что все указанные в нем объекты будут построены. Их предусмотрели, исходя из существующей нормативной базы, то есть необходимости стольких-то мест в детском саду на столько-то новых квартир в новостройках, зарезервировали под них территории. Это своего рода обязательные объекты, но построят их или нет, будет зависеть от целесообразности и финансовых возможностей муниципалитета, застройщиков или концессионеров, – прокомментировали в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.



Хорошо. Будем понимать Генплан как декларацию о намерениях.



Итак, к 2042 году в Липецке хотели бы построить девять новых школ от самой большой, на 1225 мест, в микрорайоне «Елецкий», до школы на сто мест в поселке Северный Рудник. Также должны появится пристройки и надстройки к 14 существующим школам, гимназиям и лицеям. Давно зарезервирован земельный участок под Дом детского творчества в юго-западном спальном районе Липецка, в планах – строительство пяти библиотек и 18 (!) учреждений дополнительного образования в разных районах, в том числе в Сселках и Желтых Песках. В Генплане нашлось место под две новых детских школы искусств – в микрорайонах «Елецкий» и «Звездный», под два Дома культуры, под Дворец молодежи в «Университетском» и под культурно-досуговый центр в «Елецком». На улице Водопьянова может появиться драмтеатр, на улице Зегеля – выставочный зал, на очищенной от руин территории завода «Свободный Сокол» – городской Центр культуры.



В двадцатилетней перспективе мэрия видит строительство спорткомплекса с 50-метровым плавательным бассейном в Нижнем парке, три ФОКа с бассейнами в «Звездном», «Елецком» и на улице Студеновской и еще несколько обычных ФОКов в разных местах города. В Липецке могут появиться 20 плоскостных спортивных площадок, Дворец единоборств и крытая ледовая арена на Опытной станции. В районе СНТ «Металлург-1» запланирован горно-лыжный комплекс, на улице Сырской – экстрим-парк для авто- и мотоспорта, в районе Манежа – яхт-клуб со стоянкой яхт, Центр новых видов спорта и Дворец водных аттракционов, в районе центрального пляжа – Центр гребных видов спорта и детский пляж на 750 мест.



Очень много внимания в Генплане уделено транспортной инфраструктуре. Для предотвращения транспортного коллапса актуальным остается возведение третьего моста через реку Воронеж в створе улицы Водопьянова с выходом 3,8-километровой дороги через правый и левый берега к кольцевой развязке улиц Металлургов и 9 Мая. В плане – строительство десятка разноуровневых развязок. Самая ожидаемая из них – в районе кольца Трубного завода. Проектировщики предлагают построить мост, который соединит Боевой проезд с улицей Гагарина, пройдя над железнодорожными путями. Неожиданностью Генплана стала развязка с дорогой по улице 50 лет НЛМК, которая бы выводила транспортный поток на Левый берег через уже упомянутый третий мост в обход Петровского моста. Если же говорить о сети дорог, которые должны появиться в местах комплексного развития территорий, то их длина исчисляется десятками километров. Проектировщики не забыли и о речном транспорте, которого в Липецке нет в принципе, предусмотрев по берегам реки в городской черте несколько причалов.



Стоит заметить, что некоторые из объектов, о которых идет речь в Генплане, уже построены (крытый футбольный манеж на улице Кривенкова и новый хирургический комплекс онкодиспансера), а какие-то вот-вот начнут строить: школу на 1 500 мест на улице Музыки и школу на 1 225 мест в «Елецком», детсады в «Университетском» и в районе Лебедянского шоссе.



Особняком проектировщики указали в Генплане строительство крематория в районе Сырского Рудника и прекращение в связи с переполненностью захоронений использование 14 кладбищ, входящих в черту города (на них будут возможны лишь подзахоронения в родственные могилы). Также в Липецке хотят возвести в течение 20 лет армянскую церковь и четыре православных храма. На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства Липецкой области от 30.12.2022 № 370 «Об утверждении Генерального плана городского округа город Липецк на период до 2042 года». Таким образом, поставлена точка в разработке генплана, неожиданно ставшего скандальным после обсуждения его первой редакции.Напомним, в 2021 году мэрия Липецка заплатила ООО «Градостроительный институт «Мирпроект» за новый Генплан 21,7 млн рублей. Москвичи работали над этим документом стратегического планирования девять месяцев. В начале прошлого года мэрия вынесла их детище в свет, но оно вызвало возмущение горожан. В одном месте за другим начались сходы жителей частного сектора и садовых товариществ, возмутившихся планами застройки обустроенных ими мест кварталами многоэтажек. Профильный департамент мэрии принял 4053 замечаний от горожан, причем 3062 из них липчане принесли в городскую администрацию лично. Недовольство высказали архитекторы, строители, краеведы. Общее мнение было таким: новый Генплан безлик, не имеет прорывных идей, дает зеленый свет уплотнению существующих микрорайонов, усугубляет хаос в застройке высотками-человейниками, уродует школы и детские сады надстройками и пристройками, уменьшает зеленые территории, не решает проблем парковок и пробок…Мэрия мужественно держала удар, но вдруг случилось невероятное: в апреле проект Генплана завернула областная администрация. Отрицательные заключения на документ дали управления экологии и природных ресурсов, имущественных и земельных отношений, дорог и транспорта, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной политики, инвестиций и инноваций, а также строительства и архитектуры. В итоге проект передали на рассмотрение согласительной комиссии и, кажется, все про него забыли. Но нет!– Проект Генплана подвергся значительной корректировке. Его поправили в соответствии с пожеланиями и замечаниями структур правительства области, прокуратуры, мэрии и вновь направили в администрацию региона. 6 января уже новый Генплан опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, – рассказали GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры.Фишкой документа, который в департаменте сравнивают по значимости для развития Липецка с городской Конституцией, является не освоение новых территорий, что предполагал Генплан, принятый при мэре Михаиле Гулевском с горизонтом планирования до 2035 года, а нацеленность на комплексное развитие мест, сейчас занятых аварийным жильем, гаражами, ветхими хозпостройками. В нем нет никаких «37 городов-спутников» и метро, обещанных экс-губернатором Олегом Королевым. В то же время новый Генплан по-прежнему предполагает появление в частном секторе зон малоэтажной (до 4 этажей) и среднеэтажной (5-8 этажей) застройки, под которые отведены более тысячи гектаров.В Липецке в 2042 году, согласно Генплану, будут жить 484,4 тысячи человек (предыдущим Генпланом, разработанным специалистами санкт-петербургского ОАО «РосНИПИУрбанистики», предполагалась численность горожан в 2035 году в 540 тысяч человек). С учетом существующих демографических реалий можно сказать, что цифры «Мирпроекта» гораздо ближе к истине. Но в то же самое время новый Генплан, предполагающий сокращение числа горожан в среднем на 1200 человек в год, параллельно предусматривает строительство и реконструкцию двух сотен социальных объектов! Например, только детских садов в Липецке предполагается построить и перестроить 40 штук. Самый маленький из них, на 60 малышей, должен появиться в микрорайоне «Солнечный» (это как раз одна из площадок комплексного развития территорий – в границах улиц Фрунзе, Неделина, Калинина, Радиаторной). Остальные – на 110, 180, 240, 350 мест – в других районах города, в некоторых из которых, как, например, в поселке 10 Шахта, и строить-то пока ничего нельзя из-за санитарно-защитной зоны гражданского аэропорта.Это какой-то парадокс: город прогнозируемо вымирает, рождаемость с 2015 года описывается параболой падающего домкрата, а детских садов в Липецке собираются строить по два в год!– Генплан города – это видение его стратегического развития. И это не значит, что все указанные в нем объекты будут построены. Их предусмотрели, исходя из существующей нормативной базы, то есть необходимости стольких-то мест в детском саду на столько-то новых квартир в новостройках, зарезервировали под них территории. Это своего рода обязательные объекты, но построят их или нет, будет зависеть от целесообразности и финансовых возможностей муниципалитета, застройщиков или концессионеров, – прокомментировали в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.Хорошо. Будем понимать Генплан как декларацию о намерениях.Итак, к 2042 году в Липецке хотели бы построить девять новых школ от самой большой, на 1225 мест, в микрорайоне «Елецкий», до школы на сто мест в поселке Северный Рудник. Также должны появится пристройки и надстройки к 14 существующим школам, гимназиям и лицеям. Давно зарезервирован земельный участок под Дом детского творчества в юго-западном спальном районе Липецка, в планах – строительство пяти библиотек и 18 (!) учреждений дополнительного образования в разных районах, в том числе в Сселках и Желтых Песках. В Генплане нашлось место под две новых детских школы искусств – в микрорайонах «Елецкий» и «Звездный», под два Дома культуры, под Дворец молодежи в «Университетском» и под культурно-досуговый центр в «Елецком». На улице Водопьянова может появиться драмтеатр, на улице Зегеля – выставочный зал, на очищенной от руин территории завода «Свободный Сокол» – городской Центр культуры.В двадцатилетней перспективе мэрия видит строительство спорткомплекса с 50-метровым плавательным бассейном в Нижнем парке, три ФОКа с бассейнами в «Звездном», «Елецком» и на улице Студеновской и еще несколько обычных ФОКов в разных местах города. В Липецке могут появиться 20 плоскостных спортивных площадок, Дворец единоборств и крытая ледовая арена на Опытной станции. В районе СНТ «Металлург-1» запланирован горно-лыжный комплекс, на улице Сырской – экстрим-парк для авто- и мотоспорта, в районе Манежа – яхт-клуб со стоянкой яхт, Центр новых видов спорта и Дворец водных аттракционов, в районе центрального пляжа – Центр гребных видов спорта и детский пляж на 750 мест.Очень много внимания в Генплане уделено транспортной инфраструктуре. Для предотвращения транспортного коллапса актуальным остается возведение третьего моста через реку Воронеж в створе улицы Водопьянова с выходом 3,8-километровой дороги через правый и левый берега к кольцевой развязке улиц Металлургов и 9 Мая. В плане – строительство десятка разноуровневых развязок. Самая ожидаемая из них – в районе кольца Трубного завода. Проектировщики предлагают построить мост, который соединит Боевой проезд с улицей Гагарина, пройдя над железнодорожными путями. Неожиданностью Генплана стала развязка с дорогой по улице 50 лет НЛМК, которая бы выводила транспортный поток на Левый берег через уже упомянутый третий мост в обход Петровского моста. Если же говорить о сети дорог, которые должны появиться в местах комплексного развития территорий, то их длина исчисляется десятками километров. Проектировщики не забыли и о речном транспорте, которого в Липецке нет в принципе, предусмотрев по берегам реки в городской черте несколько причалов.Стоит заметить, что некоторые из объектов, о которых идет речь в Генплане, уже построены (крытый футбольный манеж на улице Кривенкова и новый хирургический комплекс онкодиспансера), а какие-то вот-вот начнут строить: школу на 1 500 мест на улице Музыки и школу на 1 225 мест в «Елецком», детсады в «Университетском» и в районе Лебедянского шоссе.Особняком проектировщики указали в Генплане строительство крематория в районе Сырского Рудника и прекращение в связи с переполненностью захоронений использование 14 кладбищ, входящих в черту города (на них будут возможны лишь подзахоронения в родственные могилы). Также в Липецке хотят возвести в течение 20 лет армянскую церковь и четыре православных храма.