Общество
сегодня, 15:12
Назад в 90-е? В Липецкой области у магазинов снова могут появиться торговые развалы
Мера призвана, с одной стороны, поддержать фермеров и кооперативы, а с другой стороны сдержать рост цен на продукты.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области получило рекомендации правительства о размещении дополнительных торговых мест для фермеров и кооперативов у торговых центров.
Как рассказала GOROD48 руководитель управления Елена Мещерякова, сейчас механизм организации дополнительных торговых мест обсуждается с органами местного самоуправления.
По словам Елены Мещеряковой, новые торговые места могут появиться не только у крупных торговых центров, но и возле магазинов шаговой доступности и супермаркетов различных федеральных сетей в тех местах, где есть высокий трафик покупателей.
— Эта мера призвана, с одной стороны, поддержать фермеров и кооперативы, а с другой стороны она направлена на поддержку потребителей и сдерживание роста цен на продовольственные товары, — сказала Елена Мещерякова.
Решение о количестве новых торговых мест и адресах их размещения пока не принято — все эти вопросы сейчас обсуждаются. Но речь идёт именно об адресах, где раньше уличной торговли не было.
Со стороны самих торговых центров недовольства предстоящим открытием торговых мест фактически у их входа пока не поступало.
Как рассказала GOROD48 руководитель управления Елена Мещерякова, сейчас механизм организации дополнительных торговых мест обсуждается с органами местного самоуправления.
По словам Елены Мещеряковой, новые торговые места могут появиться не только у крупных торговых центров, но и возле магазинов шаговой доступности и супермаркетов различных федеральных сетей в тех местах, где есть высокий трафик покупателей.
— Эта мера призвана, с одной стороны, поддержать фермеров и кооперативы, а с другой стороны она направлена на поддержку потребителей и сдерживание роста цен на продовольственные товары, — сказала Елена Мещерякова.
Решение о количестве новых торговых мест и адресах их размещения пока не принято — все эти вопросы сейчас обсуждаются. Но речь идёт именно об адресах, где раньше уличной торговли не было.
Со стороны самих торговых центров недовольства предстоящим открытием торговых мест фактически у их входа пока не поступало.
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