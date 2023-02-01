Общество

сегодня, 15:12

Назад в 90-е? В Липецкой области у магазинов снова могут появиться торговые развалы

9 1185
#торговля
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Назад в 90-е? В Липецкой области у магазинов снова могут появиться торговые развалы

Мера призвана, с одной стороны, поддержать фермеров и кооперативы, а с другой стороны сдержать рост цен на продукты.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области получило рекомендации правительства о размещении дополнительных торговых мест для фермеров и кооперативов у торговых центров.

Как рассказала GOROD48 руководитель управления Елена Мещерякова, сейчас механизм организации дополнительных торговых мест обсуждается с органами местного самоуправления.

По словам Елены Мещеряковой, новые торговые места могут появиться не только у крупных торговых центров, но и возле магазинов шаговой доступности и супермаркетов различных федеральных сетей в тех местах, где есть высокий трафик покупателей.

— Эта мера призвана, с одной стороны, поддержать фермеров и кооперативы, а с другой стороны она направлена на поддержку потребителей и сдерживание роста цен на продовольственные товары, — сказала Елена Мещерякова.

Решение о количестве новых торговых мест и адресах их размещения пока не принято — все эти вопросы сейчас обсуждаются. Но речь идёт именно об адресах, где раньше уличной торговли не было.

Со стороны самих торговых центров недовольства предстоящим открытием торговых мест фактически у их входа пока не поступало.
9 1185
#торговля
3

Комментарии (9)

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Вет.врач

7 минут назад
На фото у рыбы видны язвы,не потёртости! На брюхе, от куда рыба будет?
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Безмасочник

17 минут назад
У меня как у крестьянина такая тактика, что держу цену очень маленькую на выращенный огородный товар, чтобы побыстрее продать до прихода ментов и успеть убежать от них и спрятаться,
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Animal Planet.

51 минуту назад
На 11 мкр около магнита,ярмарка с конскими ценами на продукты сомнительного состава. И где там эти фермеры,обычные перекупщики. А крытые места напротив заняли бабки,которые покупают продукцию в магните,выдавая ту же картошку за домашнюю.
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гость

58 минут назад
Теперь буду покупать окурки в банках, как в свободные 90е!
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Дорогие друзья

сегодня, 15:38
Ура! Свершилось!
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Безмасочник

сегодня, 15:37
Поскорей бы уж. Вот счастье-то какое!
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Лавочница

сегодня, 15:35
Откройте рынок прямо в РТЦ "Европа". Всё равно половина его простаивает пустой. Заодно и "Окей" пересмотрит свои цены на продукты.
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Однако

сегодня, 15:21
В мае у Пятёрочки буду клубникой торговать...
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Сергей

сегодня, 15:20
Да, назад бы в безобидные девяностые.
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