Мусоровоз въехал в стоящий грузовик: пострадал один человек

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Происшествия
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За сутки на дорогах области зарегистрированы 26 аварий, в двух из них пострадали люди.
На Грязинском шоссе в Липецке вчера утром столкнулись «Фольксваген Мультивен» под управлением 65-летнего водителя и «ВАЗ-21043» под управлением 77-летнего мужчины. В ДТП травму получила 75-летняя пассажирка «ВАЗа».
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 24 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6453 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности — 442.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6091 нарушение, в том числе превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование телефона при управлении транспортом.
Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 109 нарушений», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.
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