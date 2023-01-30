Общество
сегодня, 10:54
Известный архитектор решил выйти из Общественной палаты Липецка
Он сделал это после 15-ти лет работы в этой общественной организации.
Сергей Сошников написал заявление с просьбой прекратить полномочия члена Общественной палаты Липецка с 20 января 2023 года. Причина — «крайняя неэффективность деятельности возглавляемой мною секции по вопросам градостроительства и культуры». Он отметил отсутствие специалистов с профильным образованием в областных и городских органах градостроительства и архитектуры, а также раскритиковал недавно принятый генеральный план Липецка. Постановление правительства о его принятии появилось под Новый год.
«Характерно, что утвержденную подправленную редакцию генерального плана Липецка не удосужились показать и обсудить не только с населением города и архитектурным сообществом, но и с Общественной палатой областного центра».
— С годами начинаешь ценить время, а тратить его на бесполезные дела становится жалко, — добавил Сергей Сошников.
Председатель городской Общественной палаты Липецка Федор Жигаров подтвердил, что получил заявление от Сергея Сошникова.
— Я надеюсь, что мы встретимся с Сергеем Сошниковым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, чтобы обсудить ситуацию, — пояснил Федор Жигаров.
«Характерно, что утвержденную подправленную редакцию генерального плана Липецка не удосужились показать и обсудить не только с населением города и архитектурным сообществом, но и с Общественной палатой областного центра».
— С годами начинаешь ценить время, а тратить его на бесполезные дела становится жалко, — добавил Сергей Сошников.
Председатель городской Общественной палаты Липецка Федор Жигаров подтвердил, что получил заявление от Сергея Сошникова.
— Я надеюсь, что мы встретимся с Сергеем Сошниковым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, чтобы обсудить ситуацию, — пояснил Федор Жигаров.
Комментарии (15)
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НеАрхитектор
Товарищ Сталин.
Городу 48
Чёрные контейнеры в Нижнем парке
РВС
++•
елена
Лара
Россиянка
***