Общество

сегодня, 10:54

Известный архитектор решил выйти из Общественной палаты Липецка

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#Общесвтенная палата Липецка #Сергей Сошников
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Он сделал это после 15-ти лет работы в этой общественной организации.

Сергей Сошников написал заявление с просьбой прекратить полномочия члена Общественной палаты Липецка с 20 января 2023 года. Причина — «крайняя неэффективность деятельности возглавляемой мною секции по вопросам градостроительства и культуры». Он отметил отсутствие специалистов с профильным образованием в областных и городских органах градостроительства и архитектуры, а также раскритиковал недавно принятый генеральный план Липецка. Постановление правительства о его принятии появилось под Новый год. 

«Характерно, что утвержденную подправленную редакцию генерального плана Липецка не удосужились показать и обсудить не только с населением города и архитектурным сообществом, но и с Общественной палатой областного центра».







— С годами начинаешь ценить время, а тратить его на бесполезные дела становится жалко, — добавил Сергей Сошников. 

Председатель городской Общественной палаты Липецка Федор Жигаров подтвердил, что получил заявление от Сергея Сошникова.

 — Я надеюсь, что мы встретимся с Сергеем Сошниковым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, чтобы обсудить ситуацию, — пояснил Федор Жигаров.

 
15 973
#Общесвтенная палата Липецка #Сергей Сошников
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Комментарии (15)

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НеАрхитектор

7 минут назад
Много по сути написано, конечно, но где эта основа, на которую должны равняться современные подрастающие архитекторы? Или г-н Сошников своим обращением хочет сказать, до ушедшие архитекторы строили лучше? Да даже посмотрите разноперый центр. Встаньте на горку на Ворошилова около бывшего сбербанка и посмотрите на эту " архитектуру". Да, специалистов в области архитектуры сейчас ооооочень мало, не побоюсь этого слова - их нет, но на то, что разрешили построить бывшие архитекторы в городе Липецке тоже можно указать , как на не совсем грамотные решения. Так что проблема липецкой архитектуры - это проблема не последних лет, а последних десятилетий.
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Товарищ Сталин.

13 минут назад
Мы очень рады, а зачем нам эта информация?
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Городу 48

16 минут назад
Спасибо , что опубликовали данный практически манифест !
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Чёрные контейнеры в Нижнем парке

22 минуты назад
Это элемент современной архитектуры , так мне липецкие чиновники из департамента архитектуры и строительства разъяснили !
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РВС

27 минут назад
Старая гвардия не выдерживает некомпетентности современных деятелей во власти…
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++•

28 минут назад
Молодец ушёл . Эффективные Весь город изуродовали . Смотреть на этот беспредел просто сил нет.
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елена

32 минуты назад
очень жаль, что у нас так все в городе происходит, совершенно объективное письмо-заявление, а сколько еще в нем не написано, а хотелось бы......
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Лара

35 минут назад
Очень сильный и ответственный поступок .
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Россиянка

40 минут назад
Безмасочник, я с вами согласна на все 100%.У него видимо есть совесть и собственное достоинство.Жаль что таких сейчас мало.
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***

42 минуты назад
Правильные слова и честное решение!
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