Липецкая вечЁрка: кровавый выпускной, выборы мэра и продление моратория на продажу бензина

Сегодня, 30 июня, стало известно, что празднование выпускного в «Евразии» закончилось кровавой дракой, липчанам выбрали мэра, и губернатор продлил ограничения на продажу бензина.