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48 минут назад
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Липецкая вечЁрка: кровавый выпускной, выборы мэра и продление моратория на продажу бензина

Сегодня, 30 июня, стало известно, что празднование выпускного в «Евразии» закончилось кровавой дракой, липчанам выбрали мэра, и губернатор продлил ограничения на продажу бензина.

Празднование выпускного в культурно-развлекательном центре «Евразия» для одного из одиннадцатиклассников закончилось дракой с охранником и  больничной койкой.

Все началось, можно сказать, с недоразумения. У 17-летнего парня почему-то не оказалось браслета, по которому в «Евразию» пропускали участников праздничного банкета, его и не пустили. Но на этом охранники не остановились, началась драка. По словам матери выпускника — первым начал охранник, вторая сторона конфликта уверяет, что драку начал одиннадцатиклассник.

Драка попала на запись видеокамеры, к тому же ее снимали очевидцы. Эти записи мать юноши надеется получить. Полиция начала проверку по заявления матери выпускника.

Комментаторы GOROD48 почему-то направили свой гнев на такие банкеты, предложив вернуться к практике празднования выпускных в школе.

«Правильнее было бы отмечать выпускной в стенах школы (как и было раньше)! Сейчас из этого сделали пафосное мероприятие за бешеные деньги (ведущие берут за вечер от 60 до 80 тыс; стол с человека от 7 до 10 тыс; кавер-группы и т. д. и т.п) А это просто детский выпускной! Тем более в такие тяжелые времена», — написала Горожанка.

И на заметку выпускникам — если они еще не определились с тем, где будут дальше учиться. В липецком медвузе весь первый набор на направление «Педиатрия» будет бесплатным. Обучение 24 студентов оплатит областной бюджет по т.н. губернаторской программе, она предусматривает пятилетнюю после вуза в липецких медучреждениях.  На второе направление РУМа — «Лечебное дело» — есть и губернаторские и целевые места — 26 и 40 соответственно. 

Новые направления открываются и в ЛГПУ: искусственный интеллект, робототехника, агроинженерия. ЛГТУ запускает АгроИИ —  агроинженерный институт. В нем будут готовить специалистов высокотехнологичного сельского хозяйства. В Липецком филиале президентской академии ждут студентов на направление «Прикладная информатика» по образовательной программе «Корпоративные информационные системы управления».

В горсовете сегодня состоялось событие даже не года, а ближайших (надеемся, чтобы вышло не так, как с Романом Ченцовым) пяти лет, Депутаты выбрали мэра Липецка. Им  стал Михаил Щербаков.



За него депутаты проголосовали единогласно. Региональный министр природных ресурсов и экологии Андрей Мартынец больше напоминал статиста. Даже непонятно, зачем он согласился участвовать в этом мероприятии.



Михаил Щербаков заявил, что основными приоритетами его работы будут ЖКХ, содержание и ремонт дорог, транспорт и благоустройство.

Но звездной в горсовете сегодня стал экс-мэр Липецка Михаил Гулевский. Он заявил, что предыдущие мэры просто не любили Липецк.



— Вот это тут должно сидеть, в душе! — ударил он себя в грудь. — Если этого не будет, никакая жесткость, никакие требования к своей команде, ничего не получится.

До избрания Михаил Щербаков две недели исполнял обязанности мэра. В объектив GOROD48 на выпускном празднике «Липецкие зори» попала теперь первая леди Липецка — дочь экс-председателя городского департамента ЖКХ Евгения Лисаконова.



Стоит отметить, что новости об избрании мэра Липецка сегодня были популярны, но не заняли первые строчки.

«Даже не знаю поздравлять или сочувствовать», — написала Соседка.

«Наконец-то у нас появился мэр и закончилась эта предвыборная суматоха!», — порадовались Жители Липецка.

«Один он ничего не сделает, нужна команда. Будем посмотреть каков новый менеджер города. Успехов ему», — считает Ветеран.

«Если говорить честно, то почему и каким образом горожан отодвинули от выборов? Вы уж простите, но вся это процедура похожа на возню и междусобойчик с кивоками и ухмылками выгодоприобритателей. Ну что, новоназначенному мэру пожелаю удачи», — считает Мое мнение.

«ЖКХ — это лакомый кусок! Для наведения порядка в этой отрасли нужны посадки. Как-то странно, почему новый мэр ничего не сказал про управляшки», — заявил дед.

Губернатор Игорь Артамонов сегодня продлил ограничения на продажу бензина до 5 июля. На АЗС можно залить купить не более 30 литров топлива (на некоторых заправках заливают 20 литров, формально это не нарушает указ губернатора).

«Лучше б публиковали список работающих заправок, чтоб не сжигать лишнее топливо, катаясь по городу», — предложил Дааа.

«Сегодня 7:00 еду на работу, никого не трогаю, на Ферросплавной есть бензин и всего пять машин, а у меня бак почти полный. Обидно, да», — поделился историей Ветеран.

«В пятилитровые канистры много ненаспекулируешь, разреши уже продажу в одну маленькую тару. Дачный сезон идет», — попросил комментатор Артамонова.

«Такое ощущение, что про триммеры и лодки ноют перекупы бензина! Всем прям лодки надо заправлять, и в конце июня что-то пахать, ага», — возмущается читатель.

Завтра в Липецке  от +30 до +32 градусов. Это далеко до рекордных значений 1 июля 1991 года, когда в городе было +35. И аномальной жары в ближайшее время в Липецкой области синоптики не ждут.

Обратите внимание, автобус маршрута №325 больше не будет заезжать на Петровский рынок.

И милое видео на вечер: бегущего по дороге дикобраза якобы сняли в деревне Паленки Становлянского округа.


вечЁрка
драка
глава Липецка
топливо
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Комментарии (1)

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Увы
22 минуты назад
Школьники сейчас борзые пошли, да и охранники - тоже.
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