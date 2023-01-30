Общество

сегодня, 12:42

Прокуратура проводит проверку по отключению света в «Европейском»

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#ЖКХ #отключения
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Прокуратура проводит проверку по отключению света в «Европейском»

Будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления, энергоресурсоснабжающей организации и конкурсного управляющего компании-застройщика.

Напомним, сегодня ночью  в микрорайоне «Европейский» отключили свет из-за аварии на сетях. Аварийные отключения затронули многоэтажки на улицах Свиридова, Кривенкова, Стаханова. В связи с этим были отменены занятия в школе, без света остались ясли и детсад.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратурой области организована проверка по информации СМИ о нарушении электроснабжения микрорайона «Европейский».

«По поручению прокуратуры области проведёт проверку прокуратура Октябрьского района. Будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления, энергоресурсоснабжающей организации ПАО «Россети»-«Липецкэнерго» и конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М», - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.
4 1019
#ЖКХ #отключения
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Комментарии (4)

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2 минуты назад
Житель, вы выбрали правильное место для своего обращения! :)))
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Житель

8 минут назад
Займитесь еще электроснабжением Ниженки. Электричество периодически отключают, постоянные просадки по напряжению. Вечером, так вообще невозможно пользоваться. Микроволновка еле крутит, машинка не стирает. Замерял, бывает напряжение опускается до 170В!!!
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Мимоходом

24 минуты назад
Надо же, прокуратура занялась. А что это она ежедневными отключениями не занимается?
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Викторм

сегодня, 13:05
Как обычно, сэкономили на оборудовании и специалистах...
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