сегодня, 12:42
Прокуратура проводит проверку по отключению света в «Европейском»
Будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления, энергоресурсоснабжающей организации и конкурсного управляющего компании-застройщика.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратурой области организована проверка по информации СМИ о нарушении электроснабжения микрорайона «Европейский».
«По поручению прокуратуры области проведёт проверку прокуратура Октябрьского района. Будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления, энергоресурсоснабжающей организации ПАО «Россети»-«Липецкэнерго» и конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М», - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.
обязательно!
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Викторм