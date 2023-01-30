Следком проверит информацию липчан о затопленных канализационными стоками подвалах

Жители улиц Парковой и Невского пожаловались на антисанитарные условия, в которых им приходится жить.

По словам жителей этих улиц, подвальные помещения домов из-за постоянных порывов канализации затапливаются. Также жители домов считают, что суммы в квитанциях об оплате услуг ЖКХ неоправданно завышены. В СУ СК РФ по Липецкой области началась проверка по факту обращения жителей улиц Парковая и Невского.











