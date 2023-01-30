Общество

сегодня, 14:39

Следком проверит информацию липчан о затопленных канализационными стоками подвалах

4 539
#порыв канализации
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Следком проверит информацию липчан о затопленных канализационными стоками подвалах

Жители улиц Парковой и Невского пожаловались на антисанитарные условия, в которых им приходится жить.

По словам жителей этих улиц, подвальные помещения домов из-за постоянных порывов канализации затапливаются.

Также жители домов считают, что суммы в квитанциях об оплате услуг ЖКХ неоправданно завышены.

В СУ СК РФ по Липецкой области началась проверка по факту обращения жителей улиц Парковая и Невского.







4 539
#порыв канализации
1

Комментарии (4)

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Витек

25 минут назад
так как есть, Писать надо не сюда, а в сам следственный комитет
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Mikl

28 минут назад
После ваших комментариев плакать хочется. куда бежать куда спасаться? Ведь подвалы это укрытия и бомбоубежища.
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Александр

46 минут назад
По улице Звёздной, д. 3/2 такая же проблема. Будем писать жалобу
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так как есть

47 минут назад
Уважаемый Следственный комитет проверьте подвал на Терешковой 42, дом обслуживает, а точнее собирает деньги с жильцов УК ООО Рубин , а подвал затоплен канализацией уже несколько лет !!!
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