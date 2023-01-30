сегодня, 14:39
Следком проверит информацию липчан о затопленных канализационными стоками подвалах
Жители улиц Парковой и Невского пожаловались на антисанитарные условия, в которых им приходится жить.
По словам жителей этих улиц, подвальные помещения домов из-за постоянных порывов канализации затапливаются.
Также жители домов считают, что суммы в квитанциях об оплате услуг ЖКХ неоправданно завышены.
В СУ СК РФ по Липецкой области началась проверка по факту обращения жителей улиц Парковая и Невского.
Витек
Mikl
Александр
так как есть