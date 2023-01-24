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26 минут назад
Дочери дискредитировавшего ВС РФ врача назначили 300 часов обязательных работ за неуважение к суду
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Женщину наказали по части 2 статьи 297 УК РФ - неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи.
Сегодня Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летней москвички Марии Павленко по части 2 статьи 297 УК РФ - неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи.
Дочери оштрафованного на 30 000 рублей за дискредитацию ВС РФ хирурга Виктора Павленко Марии Павленко назначили 300 часов обязательных работ.
В июле прошлого года во время судебного процесса по обвинению отца женщины по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил», москвичка показала судье средний палец и крикнула «Позор!».
«Павленко, находясь в зале судебного заседания Елецкого районного суда в качестве слушателя, при оглашении судьей резолютивной части постановления об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении ее отца Виктора Павленко высказала слова: «Позор Вам» и продемонстрировала в адрес судьи неприличный, оскорбительный жест в виде поднятого вверх среднего пальца правой руки, чем унизила честь и достоинство судьи перед участниками судебного заседания и иными лицами, подорвала авторитет судебной власти», - ранее сообщили в объединённой пресс-службе судебного департамента Липецкой области.
Напомним, 17 июня в усадьбе «Аргамач-Пальна» во время празднования Дня медицинского работника Виктор Павленко выкрикнул лозунг из двух слов, и, по решению суда «тем самым совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины».
В суде врач признал вину, объяснив свои действия глупостью и количеством выпитого. Елецкий районный суд Липецкой области признал виновным елецкого хирурга Виктора Павленко в совершении административного правонарушения о дискредитации российской армии, и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции Липецким областным судом оставлена без удовлетворения. Постановление уже вступило в законную силу.
Дочери оштрафованного на 30 000 рублей за дискредитацию ВС РФ хирурга Виктора Павленко Марии Павленко назначили 300 часов обязательных работ.
В июле прошлого года во время судебного процесса по обвинению отца женщины по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил», москвичка показала судье средний палец и крикнула «Позор!».
«Павленко, находясь в зале судебного заседания Елецкого районного суда в качестве слушателя, при оглашении судьей резолютивной части постановления об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении ее отца Виктора Павленко высказала слова: «Позор Вам» и продемонстрировала в адрес судьи неприличный, оскорбительный жест в виде поднятого вверх среднего пальца правой руки, чем унизила честь и достоинство судьи перед участниками судебного заседания и иными лицами, подорвала авторитет судебной власти», - ранее сообщили в объединённой пресс-службе судебного департамента Липецкой области.
Напомним, 17 июня в усадьбе «Аргамач-Пальна» во время празднования Дня медицинского работника Виктор Павленко выкрикнул лозунг из двух слов, и, по решению суда «тем самым совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины».
В суде врач признал вину, объяснив свои действия глупостью и количеством выпитого. Елецкий районный суд Липецкой области признал виновным елецкого хирурга Виктора Павленко в совершении административного правонарушения о дискредитации российской армии, и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции Липецким областным судом оставлена без удовлетворения. Постановление уже вступило в законную силу.
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Юрист