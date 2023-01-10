Происшествия

сегодня, 19:10

Эхо дела «дискредитировавшего армию елецкого хирурга»: дочь врача судят за оскорбление судьи

2 767
#оскорбление #суд
Эхо дела «дискредитировавшего армию елецкого хирурга»: дочь врача судят за оскорбление судьи

В Ельце начинается процесс по обвинению 31-летней жительницы Москвы в неуважении к суду.

В Елецкий городской суд передано уголовное дело 31-летней жительницы Москвы, которую обвиняют в неуважении к суду и оскорблении судьи, об этом сообщили в объединенной пресс-службе управления судебной системы Липецкой области.

Как сказано в материалах дела, во время судебного процесса по обвинению отца женщины по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил), москвичка показала судье средний палец и крикнула «Позор!».

Речь идет об инциденте на процессе над елецким хирургом Виктором Павленко, которого в июле прошлого года суд признал виновным в дискредитации российской армии и приговорил к штрафу в размере 30 000 рублей. 

Напомним, 17 июня в усадьбе «Аргамач-Пальна» во время празднования Дня медицинского работника Виктор Павленко выкрикнул лозунг из двух слов. В суде врач признал вину, объяснив свои действия глупостью и количеством выпитого. Также в суде он заявил, что является патриотом, смотрит передачи Владимира Соловьева и поддерживает действия российских войск на территории Украины.
2 767
#оскорбление #суд

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЮВП

37 минут назад
Принес бы справку, что Соловьева смотрит, по медицинским показаниям амнистировали бы.
ответить

старый

40 минут назад
Москвичка,родом из Аргамач-Пальна...
ответить

Еще в рубрике

На дороге нашли тело пенсионера: его сосед признался, что бил собутыльника тростью
#убийство
1
На дороге нашли тело пенсионера: его сосед признался, что бил собутыльника тростью

сегодня, 18:55

Происшествия
Подсудимый упал на пол и начал биться в судорогах: его спас пристав
#приставы #суд
5
Подсудимый упал на пол и начал биться в судорогах: его спас пристав

сегодня, 17:13

Происшествия
Липчанин отсудил у дорожников 460 тысяч рублей за яму на проезжей части
#ДТП #дорога
4
Липчанин отсудил у дорожников 460 тысяч рублей за яму на проезжей части

сегодня, 16:43

Происшествия
Семья из Лебедянского района перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
#мошенничество
9
Семья из Лебедянского района перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

сегодня, 15:38

Происшествия
Водителей могут оштрафовать за выброшенный из машины мусор
#мусор #водители
19
Водителей могут оштрафовать за выброшенный из машины мусор

сегодня, 15:36

Происшествия
В Задонске 44-летняя женщина провалилась под лёд
#спасатели #УГПСС
11
В Задонске 44-летняя женщина провалилась под лёд

сегодня, 15:14

Происшествия