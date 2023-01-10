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Эхо дела «дискредитировавшего армию елецкого хирурга»: дочь врача судят за оскорбление судьи
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В Ельце начинается процесс по обвинению 31-летней жительницы Москвы в неуважении к суду.
В Елецкий городской суд передано уголовное дело 31-летней жительницы Москвы, которую обвиняют в неуважении к суду и оскорблении судьи, об этом сообщили в объединенной пресс-службе управления судебной системы Липецкой области.
Как сказано в материалах дела, во время судебного процесса по обвинению отца женщины по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил), москвичка показала судье средний палец и крикнула «Позор!».
Речь идет об инциденте на процессе над елецким хирургом Виктором Павленко, которого в июле прошлого года суд признал виновным в дискредитации российской армии и приговорил к штрафу в размере 30 000 рублей.
Напомним, 17 июня в усадьбе «Аргамач-Пальна» во время празднования Дня медицинского работника Виктор Павленко выкрикнул лозунг из двух слов. В суде врач признал вину, объяснив свои действия глупостью и количеством выпитого. Также в суде он заявил, что является патриотом, смотрит передачи Владимира Соловьева и поддерживает действия российских войск на территории Украины.
Как сказано в материалах дела, во время судебного процесса по обвинению отца женщины по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил), москвичка показала судье средний палец и крикнула «Позор!».
Речь идет об инциденте на процессе над елецким хирургом Виктором Павленко, которого в июле прошлого года суд признал виновным в дискредитации российской армии и приговорил к штрафу в размере 30 000 рублей.
Напомним, 17 июня в усадьбе «Аргамач-Пальна» во время празднования Дня медицинского работника Виктор Павленко выкрикнул лозунг из двух слов. В суде врач признал вину, объяснив свои действия глупостью и количеством выпитого. Также в суде он заявил, что является патриотом, смотрит передачи Владимира Соловьева и поддерживает действия российских войск на территории Украины.
2 767
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