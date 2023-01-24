Происшествия

23 минуты назад

В заказнике поймали рыбаков с сетями и капканом

287
#рыбалка #браконьерство
В заказнике поймали рыбаков с сетями и капканом

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В Становлянском районе задержаны подозреваемые в незаконной ловле.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, егерь природного заказника «Становлянский» обратился в полицию: в районе пруда на территории заповедника недалеко от деревни Озерки им был задержан автомобиль «Ниссан», в котором были обнаружены незаконные орудия ловли — сети и капкан, также на пруду уже были установлены сети.

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В машине были 60-летний и и 67-летний мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
287
#рыбалка #браконьерство

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