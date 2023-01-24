В заказнике поймали рыбаков с сетями и капканом

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».





В машине были 60-летний и и 67-летний мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».



Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы. В машине были 60-летний и и 67-летний мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

В Становлянском районе задержаны подозреваемые в незаконной ловле.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, егерь природного заказника «Становлянский» обратился в полицию: в районе пруда на территории заповедника недалеко от деревни Озерки им был задержан автомобиль «Ниссан», в котором были обнаружены незаконные орудия ловли — сети и капкан, также на пруду уже были установлены сети.