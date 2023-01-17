Общество
53 минуты назад
В Липецке готовят прорубь для крещенских купаний
Спасатели заступят на службу у проруби 18 января в 20:00 и будут дежурить весь день 19 января до последнего купающегося.
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На Центральном пляже Липецка сегодня начали готовить прорубь для крещенских купаний. Майну на реке Воронеж вырезали при помощи бензопилы.
Размер майны: 2,2 на 4,6 метра. А глубина реки в этом месте примерно полтора метра.
Прорубь сделали примерно в том же месте, что и в прошлом году. Но всё же условия предстоящих крещенских купаний в этом году будут отличаться от прошлогодних: толщина льда в реке Воронеж в месте купели в этом году всего 13-15 сантиметров. Поэтому толпу зевак около купели попытаются разрядить, а желающих окунуться в прорубь, скорее всего, будут пропускать через специальный проход, и выпускать с другой стороны через отдельный выход.
Проведением работ для подготовки места для крещенских купаний занимаются сразу несколько служб: управление ГО и ЧС города Липецка, УГПСС Липецкой области, «Липецкгорсвет».
Деревянная конструкция — чаша, призванная сделать купание комфортным и безопасным, сделана ещё в 2018 году, весь год она хранится в управлении благоустройства Липецка. К Крещению обновляют и ремонтируют пришедшие в негодность элементы, чтобы конструкция была не шаткой и безопасной.
Чаша сделана для того, чтобы человек не ушёл под лёд. Кроме того, на ней стелют специальное не скользящее покрытие.
Как рассказал начальник поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка Алексей Беззубцев, спасатели заступят на службу у проруби 18 января в 20:00 и будут дежурить весь день 19 января до последнего купающегося.
В этом году купель в Липецке будет всего одна: из-за малого количества воды в пруду в районе ЛТЗ в этом году крещенских купаний там не будет.
Поэтому на Центральном пляже будут сосредоточены все силы и средства: будут дежурить спасатели, сотрудники ГИМНС, УМВД России по Липецкой области, медики. У купели будут установлены две тёплые палатки для переодевания.
В прошлом году в крещенскую купель окунулись около 2,5 тысячи человек. Примерно столько же желающих ждут и на этот раз.
Размер майны: 2,2 на 4,6 метра. А глубина реки в этом месте примерно полтора метра.
Прорубь сделали примерно в том же месте, что и в прошлом году. Но всё же условия предстоящих крещенских купаний в этом году будут отличаться от прошлогодних: толщина льда в реке Воронеж в месте купели в этом году всего 13-15 сантиметров. Поэтому толпу зевак около купели попытаются разрядить, а желающих окунуться в прорубь, скорее всего, будут пропускать через специальный проход, и выпускать с другой стороны через отдельный выход.
Проведением работ для подготовки места для крещенских купаний занимаются сразу несколько служб: управление ГО и ЧС города Липецка, УГПСС Липецкой области, «Липецкгорсвет».
Деревянная конструкция — чаша, призванная сделать купание комфортным и безопасным, сделана ещё в 2018 году, весь год она хранится в управлении благоустройства Липецка. К Крещению обновляют и ремонтируют пришедшие в негодность элементы, чтобы конструкция была не шаткой и безопасной.
Чаша сделана для того, чтобы человек не ушёл под лёд. Кроме того, на ней стелют специальное не скользящее покрытие.
Как рассказал начальник поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка Алексей Беззубцев, спасатели заступят на службу у проруби 18 января в 20:00 и будут дежурить весь день 19 января до последнего купающегося.
В этом году купель в Липецке будет всего одна: из-за малого количества воды в пруду в районе ЛТЗ в этом году крещенских купаний там не будет.
Поэтому на Центральном пляже будут сосредоточены все силы и средства: будут дежурить спасатели, сотрудники ГИМНС, УМВД России по Липецкой области, медики. У купели будут установлены две тёплые палатки для переодевания.
В прошлом году в крещенскую купель окунулись около 2,5 тысячи человек. Примерно столько же желающих ждут и на этот раз.
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