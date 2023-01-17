Общество

53 минуты назад

В Липецке готовят прорубь для крещенских купаний

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#Крещение #прорубь
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Спасатели заступят на службу у проруби 18 января в 20:00 и будут дежурить весь день 19 января до последнего купающегося.

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На Центральном пляже Липецка сегодня начали готовить прорубь для крещенских купаний. Майну на реке Воронеж вырезали при помощи бензопилы.

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Размер майны: 2,2 на 4,6 метра. А глубина реки в этом месте примерно полтора метра.

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Прорубь сделали примерно в том же месте, что и в прошлом году. Но всё же условия предстоящих крещенских купаний в этом году будут отличаться от прошлогодних: толщина льда в реке Воронеж в месте купели в этом году всего 13-15 сантиметров. Поэтому толпу зевак около купели попытаются разрядить, а желающих окунуться в прорубь, скорее всего, будут пропускать через специальный проход, и выпускать с другой стороны через отдельный выход.

Проведением работ для подготовки места для крещенских купаний занимаются сразу несколько служб: управление ГО и ЧС города Липецка, УГПСС Липецкой области, «Липецкгорсвет».

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Деревянная конструкция — чаша, призванная сделать купание комфортным и безопасным, сделана ещё в 2018 году, весь год она хранится в управлении благоустройства Липецка. К Крещению обновляют и ремонтируют пришедшие в негодность элементы, чтобы конструкция была не шаткой и безопасной.

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Чаша сделана для того, чтобы человек не ушёл под лёд. Кроме того, на ней стелют специальное не скользящее покрытие.

Как рассказал начальник поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка Алексей Беззубцев, спасатели заступят на службу у проруби 18 января в 20:00 и будут дежурить весь день 19 января до последнего купающегося.

В этом году купель в Липецке будет всего одна: из-за малого количества воды в пруду в районе ЛТЗ в этом году крещенских купаний там не будет.

Поэтому на Центральном пляже будут сосредоточены все силы и средства: будут дежурить спасатели, сотрудники ГИМНС, УМВД России по Липецкой области, медики. У купели будут установлены две тёплые палатки для переодевания.

В прошлом году в крещенскую купель окунулись около 2,5 тысячи человек. Примерно столько же желающих ждут и на этот раз.
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#Крещение #прорубь
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Комментарии (3)

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Старый фанат

29 минут назад
Патриот, какие коммунисты все стали набожные.
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Попросите

32 минуты назад
И Вам земляк Ниву Шавроле пригонить и будет Вам прорубь.
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Патриот

44 минуты назад
Очень хорошо.
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