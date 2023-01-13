Общество

21 минуту назад

За падение футбольных ворот на 11-летнюю девочку требуют 100 тысяч рублей

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#дети #травма
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За падение футбольных ворот на 11-летнюю девочку требуют 100 тысяч рублей

Ребёнок получил травму носа.

Ещё 3 августа прошлого года в Чаплыгине на территории бюджетного учреждения — на площадке у центра культуры футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку. Ребёнок получил травму носа: была повреждена перегородка, девочка некоторое время провела в больнице.

Родители девочки обратились в полицию, но в возбуждении дела было отказано, первоначально были сделаны выводы, что ребёнок сам проявил неосторожность, бегая и играя на площадке. По после вмешательства Уполномоченного по правам ребенка и прокуратуры это решение отменили и дело было направлено на досмотр.

Оказалось, что футбольные ворота были не закреплены должным образом.

«Прокуратурой Чаплыгинского района по обращению Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, из-за действия которых ребенку нанесен вред здоровья, когда в августе этого года на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота. В настоящее время в суде по иску прокуратуры рассматривается вопрос о компенсации морального вреда семье», - рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.

Сейчас дело находится в Чаплыгинском районном суде, по иску прокуратуры в качестве компенсации девочке морального вреда требуют 100 000 рублей.
216
#дети #травма
1

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