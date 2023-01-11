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Липецкая вечЁрка: пожар на рынке, ДТП с трамваем и подготовка к крещенским купаниям
Сегодня, 11 января, утро началось с пожара на рынке 9-го района, трамвай столкнулся с легковушкой и в мэрии начали подготовку к крещенским купаниям.
А в Усмани на улице Горького накануне сгорел автомобиль «Шкода».
Занимательная авария произошла сегодня днем на улице Циолковского: столкнулись трамвай маршрута № 2 и «Хендай». Авария обошлась без пострадавших, причем участники ДТП даже не стали обращаться в полицию.
— Какие бесстрашные водители, я всегда поражался. С трамваем тягаться — нужна недюжинная отвага, — заметил пассажир трамвая.
— Могли бы и светофор со шлагбаумом на этом переезде поставить, трамвай для «ньюлипчан» опасен, — добавил ЮВП.
Сегодня случилось на редкость много ДТП. Утром в Ельце полицейский «УАЗ» столкнулся с «ГАЗелью». По предварительным данным, водитель «ГАЗели» не предоставиладорогу служебному автомобилю, который ехал по главной дороге.
Спустя пару часов, опять же в Ельце, столкнулись автомобили «ГАЗ» и «МАН». Причем фургон «ГАЗа» практически повис на металлическом ограждении вдоль трассы.
Днем уже в Липецке, в районе кольца Трубного завода, столкнулись сразу три автомобиля: «Митсубиси Аутлендер», «ВАЗ-21043» и «Фольксваген Поло». Почему они таким необычным образом решили сообразить на троих, теперь разбирается полиция.
А накануне утром на проезде Кувшинова водитель неустановленного автомобиля сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии.
Но есть и хорошие новости с липецких дорог. Водитель Алексей Скаков обратился в дежурную часть и поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за то, что помогли его семье в сильный мороз 7 января. Автомобиль, в котором ехал мужчина с женой и тремя детьми, одному из которых всего год, заглох на трассе в Липецком районе. Инспекторы ДПС Владимир Верзилин и Михаил Носиков, заметив машину с включенной аварийкой, предложили помощь. Они пересадили детей и женщину в теплый салон полицейского автомобиля, а сами остановили другую машину и помогли Алексею Скакову запустить двигатель.
Кстати, мэрия сегодня предупредила водителей: из-за утечек может быть скользко на улицах Неделина и Красина (это частный сектор в районе ЛТЗ). Проезжие части обработаны противогололёдными материалами, однако из-за сильных морозов пескосоляная смесь и техническая соль не могут обеспечить полной защиты от скольжения.
Видимо, предупреждение связано со вчерашней аварией на улице Студеновской, где автомобиль «Тойота» вылетел с дороги и врезался в дерево. 21-летнего водителя из смятого салона вырезали спасатели. Как установили полицейские, дорога в месте аварии была покрыта льдом - он образовался из-за утечки воды. В мэрии говорят, что обрабатывали дорогу ежедневно, но мороз не позволял полностью устранить ледяную корку.
В начале следующей недели на центральном пляже установят купель для крещенских купаний. Традиционно рядом с ней в ночь с 18 на 19 декабря будут дежурить спасатели, врачи и полицейские.
Вот только крещенских морозов, похоже, ждать не приходится. Холода, которые стояли в Липецке последнюю неделю, заканчиваются. На сегодняшнюю ночью синоптики прогнозируют до -15 градусов, а на следующий день уже только до -9. И дальше будет только теплее. Циклон из Атлантики принесет в регион резко потепление.
Электорат