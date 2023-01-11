Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область резкое потепление

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области начнет оказывать приближающийся циклон с Атлантики – ожидается резкое потепление, 13 и 14 января местами возможен небольшой снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 января - 10-12 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 13 и 14 января – 5-7 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью – от 12 до 17 градусов мороза, днем – от -5 до -10 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем – от -7 до -9.



День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градусов мороза.



