Погода в Липецке

52 минуты назад

Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область резкое потепление

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#потепление
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область резкое потепление

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области начнет оказывать приближающийся циклон с Атлантики – ожидается резкое потепление, 13 и 14 января местами возможен небольшой снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 января - 10-12 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 13 и 14 января – 5-7 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью – от 12 до 17 градусов мороза, днем – от -5 до -10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем – от -7 до -9.

День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градусов мороза. 

685
#потепление

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