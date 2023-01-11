Происшествия
сегодня, 16:31
Автомобиль полиции попал в ДТП в Ельце
Никто не пострадал.
Сегодня в 11:00 в Ельце в районе дома №12 по улице Александровской столкнулись автомобили «УАЗ» ОМВД России по городу Ельцу и «ГАЗель».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, никто не пострадал.
- «ГАЗель» не предоставила преимущества служебному автомобилю, который двигался по главной дороге, - отметили в пресс-службе полиции. - По факту происшествия организована проверка.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области и vk.com/elec_online
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, никто не пострадал.
- «ГАЗель» не предоставила преимущества служебному автомобилю, который двигался по главной дороге, - отметили в пресс-службе полиции. - По факту происшествия организована проверка.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области и vk.com/elec_online
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