Автомобиль полиции попал в ДТП в Ельце

Никто не пострадал.

Сегодня в 11:00 в Ельце в районе дома №12 по улице Александровской столкнулись автомобили «УАЗ» ОМВД России по городу Ельцу и «ГАЗель».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, никто не пострадал.- «ГАЗель» не предоставила преимущества служебному автомобилю, который двигался по главной дороге, - отметили в пресс-службе полиции. - По факту происшествия организована проверка.