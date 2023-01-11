Происшествия

сегодня, 16:31

Автомобиль полиции попал в ДТП в Ельце

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#ДТП
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Автомобиль полиции попал в ДТП в Ельце

Никто не пострадал.

Сегодня в 11:00 в Ельце в районе дома №12 по улице Александровской столкнулись автомобили «УАЗ» ОМВД России по городу Ельцу и «ГАЗель».

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, никто не пострадал.

- «ГАЗель» не предоставила преимущества служебному автомобилю, который двигался по главной дороге, - отметили в пресс-службе полиции. - По факту происшествия организована проверка. 

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области и   vk.com/elec_online

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#ДТП
2

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