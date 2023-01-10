Происшествия

39 минут назад

На Студеновской спасатели извлекают водителя из искореженного автомобиля

4 964
#авария #ДТП
3

Машина врезалась в дерево.

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Вечером 10 января на улице Студеновской в Липецке автомобиль «Тойота» вылетел с проезжей части и «обнял» дерево.

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Автомобиль серьезно деформирован. Спасатели с помощью гидравлических инструментов разрезают кузов и пытаются его извлечь водителя. В машине он находится один.

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По словам местных жителей, дорога в месте аварии покрыта коркой льда после очередного прорыва водопровода. Напомним, по такой же причине 8 января на Студеновской произошли сразу две аварии
4 964
#авария #ДТП
3

Комментарии (4)

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Гость

6 минут назад
111, засуди. Нет проблем.
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111

14 минут назад
Засудить коммунальщиков города одних за дырявые коммуникация почему все ветхое при высоких тарифах вторые почему не обрабатывают даже основные магистрали города
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Таксист

30 минут назад
На этом отрезке,только левый ряд почищен был. Средний и правый в колее ледяной.
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Елы Палыч

34 минуты назад
праворукая , синева однозначно
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