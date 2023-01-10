Происшествия
39 минут назад
На Студеновской спасатели извлекают водителя из искореженного автомобиля
Машина врезалась в дерево.
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Вечером 10 января на улице Студеновской в Липецке автомобиль «Тойота» вылетел с проезжей части и «обнял» дерево.
Автомобиль серьезно деформирован. Спасатели с помощью гидравлических инструментов разрезают кузов и пытаются его извлечь водителя. В машине он находится один.
По словам местных жителей, дорога в месте аварии покрыта коркой льда после очередного прорыва водопровода. Напомним, по такой же причине 8 января на Студеновской произошли сразу две аварии.
Автомобиль серьезно деформирован. Спасатели с помощью гидравлических инструментов разрезают кузов и пытаются его извлечь водителя. В машине он находится один.
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По словам местных жителей, дорога в месте аварии покрыта коркой льда после очередного прорыва водопровода. Напомним, по такой же причине 8 января на Студеновской произошли сразу две аварии.
Гость
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Таксист
Елы Палыч