Общество

27 минут назад

На улицах Неделина и Красина — утечки воды: водителей просят быть острожнее

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#гололед
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На улицах Неделина и Красина — утечки воды: водителей просят быть острожнее
В ходе мониторинга улично-дорожной сети муниципальное управление благоустройства обнаружило утечки воды на улице Неделина в районе ГИБДД и улице Красина в частном секторе ЛТЗ, сообщает мэрия Липецка.

«Проезжие части обработали противогололёдными материалами. Однако из-за сильных морозов пескосоляная смесь и техническая соль не могут обеспечить полной защиты от скольжения. В связи с чем липчан просят быть бдительными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию», - предупреждает пресс-служба администрации города.
 
Информацию об утечках управление благоустройств передало энергетикам. Им предстоит провести ремонтные работы.
191
#гололед
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