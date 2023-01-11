На улицах Неделина и Красина — утечки воды: водителей просят быть острожнее

В ходе мониторинга улично-дорожной сети муниципальное управление благоустройства обнаружило утечки воды на улице Неделина в районе ГИБДД и улице Красина в частном секторе ЛТЗ, сообщает мэрия Липецка.



«Проезжие части обработали противогололёдными материалами. Однако из-за сильных морозов пескосоляная смесь и техническая соль не могут обеспечить полной защиты от скольжения. В связи с чем липчан просят быть бдительными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию», - предупреждает пресс-служба администрации города.



Информацию об утечках управление благоустройств передало энергетикам. Им предстоит провести ремонтные работы.

