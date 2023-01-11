В ближайшие дни на Центральном пляже начнут готовить крещенскую купель

Для купания в Крещение Господне традиционно оборудуют купель в районе Центрального пляжа. Её подготовкой займутся в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



- Ожидается, что уже в начале следующей неделе на пляже будет готова прорубь, в которую установят деревянную купель, позволяющую безопасно спускаться в воду. Также участников купаний будут ждать отапливаемые палатки для переодевания и горячий чай, - рассказали в администрации города.



Рядом с купелью в крещенскую ночь будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Городское управление по делам ГО и ЧС поручено заблаговременно проведет тренировки по оказанию помощи на водных объектах.



- Купания в необорудованных местах запрещены. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Патрулировать городские водоёмы будут специалисты департамента развития территории и отдела охраны окружающей среды со спасателями, - предупреждает мэрия.

