В Липецке горел рынок 9-го микрорайона

Информацию с видео разместили в одном из городских пабликов.

Сегодня утром продавцы, пришедшие на работу на рынок 9-го микрорайона, заметили столб дыма в одном из павильонов, а затем прорвавшиеся через дверь языки пламени.

По предварительной версии, в павильоне на ночь оставили работать электрообогреватель, именно он и стал причиной пожара. С огнём справились сами продавцы, предотвратив его распространение при помощи огнетушителя. Прибывшие пожарные только довершили дело.

В пожаре никто из людей не пострадал.





