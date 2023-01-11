Происшествия

58 минут назад

В Липецке горел рынок 9-го микрорайона

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#Пожар
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Информацию с видео разместили в одном из городских пабликов.

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Сегодня утром продавцы, пришедшие на работу на рынок 9-го микрорайона, заметили столб дыма в одном из павильонов, а затем прорвавшиеся через дверь языки пламени.

По предварительной версии, в павильоне на ночь оставили работать электрообогреватель, именно он и стал причиной пожара. С огнём справились сами продавцы, предотвратив его распространение при помощи огнетушителя. Прибывшие пожарные только довершили дело.

В пожаре никто из людей не пострадал.


1 1400
#Пожар
2

Комментарии (1)

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Жителям плевать

27 минут назад
в окно домов все видно, хоть бы кто позвонил в пожарку...
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