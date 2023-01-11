Происшествия

12 минут назад

В Усмани сгорела «Шкода»

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#МЧС #пожар
В Усмани сгорела «Шкода»
Утром 10 января в Усмани на улице Горького сгорел автомобиль «Шкода», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Еще один пожар произошел в селе Песковатка-Казачья Усманского района, где в жилом доме сгорела межкомнатная перегородка на площади один квадратный метр.

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В селе Сселки около полуночи выгорела баня.
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#МЧС #пожар

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