В Усмани сгорела «Шкода»

Утром 10 января в Усмани на улице Горького сгорел автомобиль «Шкода», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Еще один пожар произошел в селе Песковатка-Казачья Усманского района, где в жилом доме сгорела межкомнатная перегородка на площади один квадратный метр.В селе Сселки около полуночи выгорела баня.