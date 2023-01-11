Полицейские помогли застрявшей на дороге семье с тремя детьми

В мороз они помогли липчанам быстро отремонтировать машину.

В дежурную часть полиции обратился водитель Алексей Скаков, который захотел поблагодарить сотрудников Госавтоинспекции за помощь на дороге.



Как сообщает пресс-служба полиции, 7 января в сильный мороз на трассе в Липецком районе заглох автомобиль Алексея, в салоне которого находились супруга Алексея и трое детей, в том числе годовалый малыш.



Инспекторы ДПС Владимир Верзилин и Михаил Носиков заметили машину с включенной аварийкой и предложили помощь. Они пересадили детей и женщину в теплый салон полицейского автомобиля, а сами остановили другую машину и помогли запустить аккумулятор.