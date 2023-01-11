Пожар на рынке 9 микрорайона возник в павильоне с семенами, едкий дым заполнил крупный магазин

Стали известны подробности сегодняшнего пожара на "железном рынке".

Возгорание произошло примерно в 8:30 в павильоне «Семена». Едкий дым заполнил расположенный буквально через стенку магазин «Перекрёсток», там и подняли тревогу. Через какое-то время языки пламени начали пробиваться нарушу через дверь торгового павильона.

По сообщению МЧС, пожар тушили 4 пожарных расчёта, правда, на видео, которое опубликовано в том числе на нашем сайте, видно, что пламя сбивают простые работники рынка из огнетушителя, не давая ему перекинуться дальше. Это подтверждают и очевидцы.







Пожарным оставалось лишь довершить начатое и проконтролировать ситуацию.

В МЧС подтвердили отсутствие жертв. Пострадал лишь сам павильон изнутри на площади в 9 квадратных метров.

Причиной пожара ранее уже была названа халатность продавцов. Которые но ночь оставили обогреватель, чтобы утром придти в тёплое помещение. Электроприбор и мог вызвать ЧП.