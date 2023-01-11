Происшествия
53 минуты назад
Водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии
За сутки на дорогах региона пострадали три человека.
Утром 10 января в Липецке на проезде Кувшинова водитель неустановленного автомобиля сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена. Проводится расследование.
В Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «КамАЗ» под управлением 56-летнего мужчины и «МАН» с 56-летним водителем. Госпитализирована 32-летняя пассажирка «КамАЗа».
Около девяти часов вечера в Липецке на улице Студеновской 21-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. С травмами водителя госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
В Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «КамАЗ» под управлением 56-летнего мужчины и «МАН» с 56-летним водителем. Госпитализирована 32-летняя пассажирка «КамАЗа».
Около девяти часов вечера в Липецке на улице Студеновской 21-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. С травмами водителя госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
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